Salvemos una vida: Educación de adultos evita el trauma infantil

Para propiciar cambios en la forma de atención de los niños en situaciones simples o comunes hasta las más profundas, se forman profesionales en la Fundación América por la Infancia, dijo su director ejecutivo, Esteban Gómez Muzzio, invitado ayer en el programa “Salvemos una Vida”, bajo la conducción de Marilis Escalante.

El doctor en Psicología habló sobre el trauma infantil y enfatizó que la agrupación que dirige sugirió cambiar el paradigma en múltiples niveles sobre la relación con los menores y la forma en que son educados en la vida cotidiana. El organismo trabaja incluso con los gobiernos.



Señaló que los adultos por lo general carecen de conciencia sobre lo que pasa en el mundo interno de las niñas y niños y le ponen etiquetas, como el no escucha, no comprende, no entiende, no se da cuenta.

“Eso pasa mucho porque dentro de la cabecita de los pequeños existe un universo ocurriendo con sus códigos, más cercanos al juego y a los símbolos que a la manera diferente en que los adultos procesamos las cosas; esto es algo que la investigación científica ha venido descubriendo desde hace 60 años”, manifestó el psicoterapeuta.



Esto significa –agregó– que los bebes tienen mente y derecho a una salud mental, incluso pueden iniciar proceso de traumas psíquicos, “esto antes no se creía, se pensaba que no tenían mente, y entonces no tenían salud mental, por tanto no podían enfermarse; sin traumas no se tenía nada para trabajar con los recién nacidos”.



Sin embargo, el especialista en terapia familiar afirmó que se ha ido avanzando, se han realizado muchos estudios, por décadas, en distintos países. Precisó que en la Fundación América por la Infancia se han hecho investigaciones de ese tipo, para comprobar que los bebés, los niños y los adolecentes tienen un mundo interno, emocional y psicológico, y si es así, eso puede traumatizar.

SHOCK Y EMOCIONES



Gómez Muzzio explicó que la impresión infantil tiene muchas maneras de definirlo y existen esencialmente dos tipos: el primero se produce por un episodio o shock, un ejemplo es cuando estás conduciendo y de repente chocas, eso crea un temor al grado que no te volverás a subir al auto; o el ataque de un perro y quedas asustado con ellos. Son eventos con un potencial para producir traumas, pero es acotado porque no daña el desarrollo cognitivo, la regulación emocional, ni el cambia cerebro; es decir, no perjudica todo el desarrollo.



El otro tipo de complejo emocional ocurre no por algo externo, sino con las personas, que en vez de cuidar con amor son violentos, imponen castigos severos, con descuido y abandono emocional; cuesta darse cuenta del daño que se les trasmite a esos pequeños, toma meses, años, pero empieza a destruir el desarrollo, este trauma es una trayectoria de sufrimiento relacional crónica, que produce dos tipos de daños fundamentalmente: la primera en la esfera de la regulación entre las emociones, y la otra en la esfera de la organización de mundo psíquico.



El invitado detalló que “en el primero punto, este trauma es el más dañino y tiene su origen en la relación, en los vínculos, puede ser la mamá, el papá, la abuela, incluso la educadora de la escuela; porque estas personas tienen la responsabilidad de cuidar la fragilidad del menor y fortalecerlo para que puedan realizarse como adultos capaces de construir una vida y así crecer en una mejor sociedad, pero hacen lo contrario. La pregunta es ¿por qué lo hacen?, tal vez no se dan cuenta, pero están dañando, maltratan, humillan, violentan, golpean, todos los días, es una gotera que va produciendo una erosión”.



El también académico y conferencista destacó que el cerebro de los niños en sus primeros años produce un millón de conexiones neuronales por segundo, antes se creía que eran 700, van adquiriendo conocimientos y si se escribe con sufrimiento incluso puede llegar a estar mal organizado. En los pequeños es muy importante para regularizar las emociones, para pensar con claridad.



El autor del libro “Competencias parentales. Modelo Odisea: un enfoque ecológico-relacional”, abundó que las áreas principales que se dañan tienen que ver con la regulación de las emociones, son niños y les cuesta reconocer qué les está pasando, qué están sintiendo; pero no sólo es eso, si les cuesta regular la reacción emocional, es un pequeño destello que conecta todas las emociones neuronales de trauma y lo que hace el menor es producir gritos, morder a alguien, romper cosas, llorar desconsoladamente, tratar mal a sus compañeros, no puede manejar la frustración ni concentrarse en el estudio, esto empieza a dañar todas sus áreas de desarrollo.



Manifestó que, en consecuencia, el pequeño pasará a una etapa en la que va andar siempre muy enojado, incluso con episodios de llanto difíciles de calmar, puede estar hasta 10 minutos llorando o enojado; sin embargo, un niño con mucha salud mental, llora y uno lo puede regular en menos de un minuto, pero el que no sabe salir de esa rabia o miedo es porque algo está mal configurado.



Y precisó que, “si a los seis años ese niño no puede manejar mejor sus emociones es porque fue muy dañado en los primeros años de vida”.

El maestro en psicología clínica señaló que los bloques de edad de los niños abarcan de los 0 a 6 años, la primera infancia; entre 6 y 12, la etapa escolar; entre los 12 y 18 años es adolescente. “Es la regla de seis años: infancia, niñez y adolescencia”.

En este sentido, afirmó que, el trauma complejo ocurre antes de los 12 años y es cuando se pueden ver los efectos negativos en la etapa de la adolescencia, por que empieza a producirse el inicio de trastornos de personalidad.

MEZCLA FATAL



Marilis Escalante dijo que en Yucatán, durante la pandemia de coronavirus, cinco niños se suicidaron, hechos en los que se implicaban abusos sexuales, y preguntó a Esteban Gómez Muzzio qué pasa con esos niños, qué sienten en sus corazón y en su cuerpo que finalmente quieren quitarse la vida.



El especialista en teoría del apego respondió que, de todos los malos tratos, el abuso sexual es el que se asocia fuertemente a un trauma y cuando se mezcla con el maltrato físico y emocional y se dan al mismo tiempo aumenta 23 veces la probabilidad de trauma en la vida adulta.

Marilis expresó la frase: “Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito” (título de un libro de Jaime Funes) para cerrar la emisión y agradecer la presencia de Esteban Gómez Muzzio en “Salvemos una Vida”.