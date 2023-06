Salvemos una vida: Un mensaje de esperanza y amor por la vida

El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, fue conducido ayer por Esperanza Nieto y contó con la presencia de Orlando Núñez, director de cine, de origen cubano, realizador de la película “Cartas en el mar” (Letters on the Sea) que aborda los temas de la migración y el suicidio.

Este largometraje se filmó en Yucatán y ha ganado varios premios importantes en diferentes festivales internacionales de cine. “Es una película que tiene buen gusto, no es agresiva o que te mueva al susto o al enojo, sino que trata estos temas con mucha sutileza”, manifestó la conductora.

Orlando Núñez dijo que la historia trata de la pérdida de la esperanza al no poder alcanzar los sueños. “Son un adulto mayor y un joven que viven situaciones muy difíciles. El anciano, ante la desesperanza, quiere quitarse la vida; el joven, quien decide escapar de su país, se encuentra con él e impide que lo concrete. Nos damos cuenta que, cuando los gobiernos no crean condiciones ideales para la gente, se pierde la esperanza, muchos no quieren vivir y otros migran”, explicó.

Esperanza Nieto agregó que la película ayuda a reflexionar sobre lo emocional, que puede llevar a las personas a estas situaciones y cómo las van manejando. A la pregunta de qué sintió Orlando (de 72 años de edad), al interpretar al anciano en la película, contestó:

“El personaje se contamina con la persona que realmente eres por dentro. Lo vas haciendo un poco como tú, debemos decir que en cada personaje el actor es un gran mentiroso: miente con su esencia para interpretar de la mejor manera posible, es lo que sucedió con Noé, que tiene ciertas características con un efecto diferente, sus gestos, todo eso no es lo mío, pero desde el punto de vista emocional te convences que no puedes vivir la vida de ese personaje. Es una gran experiencia, un reto diferente”, expresó.

“Cada actor tiene un método diferente. Yo, primero conozco al personaje y luego me estudio su texto, aprendo muy bien cómo habla y cómo piensa; además de las herramientas que tiene uno como actor, las pausas, los movimientos, entre otros”, apuntó.

Sobre el reto de dirigir la cinta, Orlando Núñez dijo que es necesario rodearse de un equipo de especialistas para que se logre. “Es como el capitán del barco. A mí me gusta rodearme de la gente y me apoyo mucho en ellos. Aunque el cine es un mundo con mucho egocentrismo, pero trato de que esto se aliviane a través de la comunicación. Eso me facilita el trabajo”, indicó.

Estados de ánimo

Esperanza Nieto comentó que el pensamiento de cada persona puede cambiarle la vida para siempre y que todas las facetas del ser humano pueden ir mutando, para mejorar, como una decisión personal.

El director de cine comentó que interpretar un personaje puede cambiar el estado de ánimo del actor y que las personas también pueden hacerlo, pasar de la tristeza a la alegría, como una elección.

“Es un proceso, pero el estado de ánimo tiene que ver mucho con la voluntad. Hay una edad en la que ya no quieres hacer las cosas que hacías, ya no quieres tratar a las personas que tratabas porque tenías que hacerlo. Decides hacer lo que quieres, no lo que no quieres hacer. Si no lo deseas, no tienes que hacerlo, tiene que ver mucho con la estabilidad emocional. Todos somos un poco como actores en la vida, hay momentos difíciles, hay quienes tienen la fuerza de soportarlos y otros no, pero también tiene mucho que ver con la voluntad”, mencionó Orlando Núñez. Agregó que es fundamental cómo la persona quiere verse ante los demás.

La conductora dijo que el filme tiene un mensaje muy profundo que se maneja de manera sutil por el director, y eso es algo que nos hace reflexionar.

La película “Cartas en el Mar” ya se encuentra en la plataforma Prime Video en Estados Unidos y Reino Unido, y se espera que para octubre esté disponible en México y el resto del continente americano. También se está negociando la distribución para salas de cine.

Seguridad a la pantalla

Sobre los planes para Mérida, Orlando Núñez dijo que tiene un proyecto en preproducción, que se filmará en la capital yucateca.

“Pretendemos poner en vista del público todo el trabajo de seguridad que hace la Policía, toda la inteligencia que se usa para que haya tranquilidad y que Yucatán sea el Estado más seguro de México. Esta aventura es una idea diferente, en la historia vamos a tener al policía bueno, que va a ser el protagonista. Lo queremos ver como un ser humano que tiene el duro trabajo de cuidarnos y protegernos. Esta va a ser nuestra siguiente obra, que también la queremos hacer acá en Mérida”, anticipó.

Esperanza Nieto comentó que si una persona se propone ser feliz y decide serlo, lo va a lograr porque tiene la voluntad de alcanzar la felicidad, y eso es algo que se debe practica todos los días.

El invitado comentó que conoce el trabajo de “Salvemos una Vida” desde hace años y consideró que es una herramienta muy útil para la sociedad. “Hay personas por las que han hecho más que salvarles la vida, es un trabajo maravilloso”, expresó.

La anfitriona del programa mencionó que la película de Orlando deja un buen sabor de boca, esperanzador y una sensación de que la vida siempre puede ser mejor, que es el mensaje que se envía por medio del filme.

“Por medio de este proyecto quisimos crear un paralelo emocional de migración, de familias separadas. Se crea un vínculo emocional con el público porque es una película que nos une. Las historias de cine que cuentan lo que vivimos son así. Encontramos el escenario idóneo en el puerto de Dzilam de Bravo, fue algo maravilloso. Todo lo fuimos encontrando aquí”, comentó.

El actor y director cubano manifestó que todo comienza con una idea, con un sueño que no debe abandonarse, sino hacer lo posible para concretarlo.

Para cerrar la emisión de radio, el cineasta y la conductora coincidieron en que el camino de la vida puede ser difícil, pero todo se va a aligerando cuando se ama a uno mismo.