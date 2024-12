Salvemos una Vida: Unidos por la Navidad en el Celarain y por la lucha en contra la ludopatía

En la emisión de esta semana del programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, se contó con la presencia de Amira, de la asociación Jugadores Anónimos, para platicar acerca de la celebración de la Navidad para los adultos mayores del Albergue Celarain y, por otra parte, de la ludopatía, un problema que afecta a muchos yucatecos.

“Estoy muy contenta de recibir en este momento a Sor Isabel, del Asilo Brunet Celarain, que nos viene a platicar las novedades que va a haber en el asilo”, mencionó la conductora Esperanza Nieto al dar la bienvenida a la invitada en el primer segmento.

“Este 2024 vamos a hacer algo diferente, llevamos muchos años tratando de hacerlo, y es unir un día de fiesta con los ancianos, los familiares, todo el que quiera ir, los voluntarios, los bienhechores y todo el que nos quiera acompañar para acompañar a los ancianos”, indicó la religiosa.

“Vamos a iniciar la Navidad el día 15, en el estacionamiento del asilo, habrá un concurso de villancicos entre ancianos, por departamentos y también otro de villancicos con los empleados y con los familiares. Tenemos más de 13 familias que van a cantar villancicos, todos distintos. Están muy ilusionadas. Tendremos platillo de fiesta, en preventa a 200 pesos, incluye un refresco. También habrá cochinita, carne al pastor y otros platillos”, detalló.

Sor Isabel agregó que el propósito de este evento es unir las familias y los ancianos como una gran familia.“El asilo abre las puertas de su casa a todo el mundo. Tenemos muchos ancianos que no tienen a nadie, entonces, queremos que vaya gente y esté con ellos, porque también hay familiares que no pueden ir debió a que están lejos; de los que puedan, queremos que vayan los nietos, bisnietos y tataranietos”, expresó.

Esperanza Nieto dijo que los días de diciembre, en ocasiones suelen ser melancólicos para las personas adultas mayores. Sor Isabel reiteró la invitación para adquirir los boletos en preventa y a visitar el día del evento el Nacimiento, que ya es una tradición en el Albergue Celarain: se coloca en 25 m2 y se representan los seis pasos de Jesús, desde la Encarnación hasta su infancia, cuando se pierde, y después su vida en Nazaret. Los interesados en asistir y apoyar a los ancianos del Albergue Celarain pueden comunicarse al teléfono 9994 560814.

Juego sin control

En el siguiente segmento del programa, Esperanza Nieto presentó a dos invitados: Amira y Carlos, pertenecientes a Jugadores Anónimos, para hablar del tema de la ludopatía, que es considerado un problema de salud pública.

“La ludopatía es ese deseo de jugar que no se frena. Básicamente es el deseo de ganar, es una enfermedad del control de los impulsos, es emocional. Cuando estoy molesto, voy a jugar, cuando estoy contento, voy a jugar, cuando tenga un problema, voy a jugar. Es el escape cuando nuestras emociones no están bien. El ser humano siempre quiere más; de repente, ganas un poquito, y esto te empieza a hacer que pienses: ‘gano más aquí que en mi trabajo’, es como una ilusión que se va haciendo la persona, pero no con una base real”, manifestó Amira.

Agregó que existe una línea invisible hacia el juego compulsivo, porque la gente piensa que tiene un problema cuando ya robó, le agarró dinero al marido o vendió una casa o un coche, pero no, el problema empieza desde que vas a jugar más horas de las que planeaste o gastas 100 pesos más de lo que de lo que sacaste para el juego. El problema ya no son sólo los casinos, el mayor problema está ahora en la juventud y en las apuestas en línea, en las deportivas; y es cuando cruzas esa línea hacia el juego compulsivo”, explicó.

La invitada agregó que “entonces, no hay cantidad que satisfaga tus necesidades de querer más y sentir que puedes ganarle en las máquinas, las mesas y en todo. Es algo que te hace actuar inconscientemente, es algo que ya no puedes dominar porque está muy adentro de ti, es esa necesidad de tener más y de perderte emocionalmente”.

Un día a la vez

Amira dijo que esta médicamente comprobado que en el momento en que la persona hace una apuesta, la mente se desconecta y empieza a segregar dopamina, como si se estuviera alcoholizada o drogada.

Abundó que, a nivel familiar y personal, las personas que llegan al grupo Jugadores Anónimos “Un día a la vez”, han tocado fondo, el 80% ya pensó que la muerte es la solución y un 10% ya intentó terminar con su vida.

Carlos, también integrante de Jugadores Anónimos, compartió su testimonio. “Mi historia no es diferente a la de muchos compañeros que asisten al grupo. Todo inicia llegando a un centro de juego con amigos, en una reunión familiar tratando de pasar un buen rato. Ahí todavía podía yo tener control del juego, me podía retirar, y si pensaba jugar cierta cantidad, lo hacía; si pensaba estar un tiempo determinado en el casino o en los centros de apuestas así lo hacía y me retiraba. Es la primera etapa de la ludopatía, palabra que viene de las raíces, ludos, que es juego, y patos, enfermedad y lo relativo a esta patología relacionada con el juego”, indicó.

Comentó que al pasar a la segunda etapa de la ludopatía ya no le interesaba que alguien le acompañara a jugar, y comenzaba a gastar de más, jugando cantidades pequeñas y luego cada vez más fuertes.

“No sabía nada, empecé a perder una cantidad muy grande de dinero, con la ilusión de que en algún momento me iba a recuperar, pero esto nunca pasó. Me llevó a un vacío emocional muy grande, a una espiral descendente. Siempre lo comparto con mis compañeros en el grupo. Esta enfermedad nos lleva a tres cosas: a la cárcel, a la locura o a la muerte. Admiro a las personas que no tienen esos problemas. Yo soy un jugador compulsivo, pasé esa línea hacia el juego compulsivo y me ha traído tristeza y una tremenda desesperanza”, manifestó.

“Dentro del grupo encontré compañeros que tenían más experiencia y empecé a ver que es de atracción, y con el ejemplo de compañeros que ya tienen muchas ‘24 horas’, me di cuenta que había una esperanza para que yo pudiera salir. Es un programa de 12 pasos muy semejante al de los compañeros de AA. Sin embargo, es muy importante porque nos blinda y nos hace creer que podemos llegar a tener de nuevo una vida feliz y normal”, expresó Carlos.

Las personas que requieren ayuda por no tener control en su manera de jugar pueden solicitar apoyo al Grupo Jugadores Anónimos “Un día a la vez”, que se ubica en la calle 23 número 349 por 12, local 3 del Fraccionamiento San Esteban (Plaza Cosmos). También pueden llamar al teléfono 9995756604 que funciona las 24 horas del día.