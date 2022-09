Salvemos una vida: Urge solidificar tácticas contra el suicidio

El doctor Paulino Dzib Aguilar manifestó que no podemos dejar que la serendipia, descubrimiento que transciende en la vida del ser humano, pero no se estaba buscando, nos lleve a la explicación de que son los elementos que nos están llevando a suicidarnos.

En una edición más del programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Amor 100.1 de FM y en su página de Facebook. En esta ocasión el invitado especial platicó acerca de cómo prevenir el suicidio.

El conductor Jorge Barrera dijo que en este programa se tratan temas acerca de todo lo que esté en función de la vida, para tener el deseo de vivir, disfrutar, ser feliz y se invita a personas que sean líderes en esos temas y proporcionen las herramientas para lograr esos objetivos.

“El programa pasado se abordó también en el tema del suicidio, muy interesante, amplio, por eso se decidió que podamos continuar y ahondar un poco más; queremos brindar las facilidades y herramientas con gente experta”, indicó.

El doctor Dzib Aguilar dijo que todos debemos tener el contexto de la gravedad del suicidio: en el mundo se mata una persona cada 40 segundos, esto quiere decir que al terminar este programa ya habrán muerto por propia mano alrededor de 80 individuos, “esta hora de que nos sentemos a hablar de este tema para concientizar sobre este tema y tener herramientas de prevención”.

Destacó que se suicidad en México cada año 6.6 personas por cada 100 habitantes; en Yucatán son 14.5, el doble de la media nacional; el Estado ocupa el segundo lugar, solo detrás de Chihuahua al año, que tiene un promedio de 15.5.

“Es un problema de base médica, psicológica, social y cultural, por lo que tenemos que contar con el conocimiento de cómo enfrentarlo y conocer sus orígenes, no podemos tener solo la mirada en Yucatán y en el país, sino una mirada global, contar con una idea acerca de este fenómeno”, expuso.

Explicó que Finlandia ocupa el primer lugar de los países con respecto a la felicidad, así como en el quehacer educativo, y está entre los cinco primeros cinco con el mayor Producto Interno Bruto (PIB), pero en contraste, ahí se suicidan 19 personas por cada 100, más de lo que sucede en México.

“Si tienen el primer lugar en educación, una buena entrada de dinero, ¿por qué se están matando?, eso se estarán preguntando todos, no podemos olvidar que en Finlandia alrededor de cuatro meses del año hay escasez de luz, que influye en la hipófisis, donde está la serotonina, la dopamina y otros neurotransmisores que son sustancias que nos ayudan a tener estabilidad emocional”, advirtió Dzib Aguilar.

Agregó que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, responsable de su infelicidad, es no poder dormir, entonces en Finlandia no la entra la luz por cuatro meses, su serotonina, que les da la felicidad en la vida se desestabiliza, estos neurotransmisores impactan en el espacio emocional de los finlandeses y terminan suicidándose, ahí la explicación es biológica, pero no se puede traer este modelo para explicar lo que sucede en México, porque estamos en el meridiano y lo que nos sobra es luz.

Suicidios en Yucatán

“¿Que está pasando en Yucatán?, estamos encontrando indicadores que están llevando a la gente a suicidarse. Quien tenga la explicación de porqué se suicidan los yucatecos que se comunique al programa”, dijo.

Resaltó que han estado estudiando en el último mes una tesis que presentaron unos alumnos sobre la comparación de le manejo de la ira, que tienen que ver con la impulsibilidad, cuando tenemos un plan de vida, se quiere comprar algo y no se logra, genera frustración y es la hermana gemela de la ira, y se puede manifestar en dos direcciones, hacia afuera, es decir, insultos, rompo, grito, hasta el punto de matar; cuando se va hacia dentro se sube la presión, provoca dolor de cabeza, espalda y pies, hasta llegar al punto del suicidios.

“En Yucatán la gente se mata cuando hay más calor, mayo, junio, julio y agosto; en Chihuahua cuando hay más frio, cuando quisieron explicar las muertes en el Estado por el calor, ¿cómo explicas que ahí hay más frio y se suicidan?, entonces el problema no es el calor o el frio, al parecer es el cambio de la temperatura donde se cambia el sistema de nuestro organismo, y mientras se regula se desajustan los estados emocionales, no es que sea complicado, sino que existen muchas variables que pueden explicar este problema”, expresó.

Comentó que las personas que tienen una condición de depresión tienen mayor tendencia al consumo de carbohidratos, y esto desregula la serotonina, que controla el equilibrio emocional, qué problema tenemos en México, en Yucatán es la obesidad, ahí se tiene otro elemento biológico que esta abonando a esta capacidad que tenemos que está llevando al suicidio.

“La gente no ha podido entender que un dolor físico y un dolor emocional es un indicador que te da el cuerpo y que esta pautando tu salud mental, para lo revises y ahora dicen que esos avisos son malos e inmediatamente nos los quieren quitar, esto ha pedido que las personas tengan una capacidad resiliente, que aprendan a manejar la frustración y el dolor, nuestra estructura no está hecha para estar en hacinamiento”, aseguró.

Agregó que los carros más cotizados eran los grandes, ahora son los pequeños, lo rápido y lo pequeño hacen creer ahora que es lo mejor, el que se suicida pasó por un momento de frustración y desesperación, y no sabe cómo mediar con esta condición y le queda una opción quitarse ese dolor y la que toma erróneamente es quitarse la vida y, por ende, ese dolor.

Cualquier problema tiene solución si se busca ayuda, para lo cual “Salvemos una Vida” tiene a disposición dos números telefónicos: (999) 9 45 37 77 y el 075, a los cuales pueden llamar las 24 horas del día para apoyarlos y recordarles que “Vale la pena vivir”.

