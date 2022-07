Salvemos una vida: Resaltan experiencia útil y feliz de la tercera edad

En la actualidad la sociedad hace sentir a las personas que están aproximándose a la tercera edad como individuos que no tienen gran valía, por lo que es importante retomar las costumbres de la antigüedad cuando al adulto mayor se le daba un lugar importante, se indicó ayer en el programa “Salvemos una Vida”.

La emisión radiofónica de ayer conducida por Marilis Escalante a las 11:00 horas través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitado al licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, Alejandro Herrera González, quien abordó el tema “Cuando los años pasan, el adulto mayor”.

A pregunta de Marilis Escalante, Alejandro Herrera describió que un adulto mayor es una persona que tiene más de 60 años de edad, la cual presenta cambios fisiológicos, emocionales y sociales.

“Cada persona lo toma diferente y le dará un significado personal llegar a los 60 años o más, y con base en ese significado es como lo va ir tomando, porque normalmente la naturaleza siempre tiene su proceso, el cual es envejecer. Después de que terminamos de madurar, que en ocasiones es a edades muy tempranas, empieza el proceso de envejecimiento, no lo sentimos en la época adulta productiva, entre los 20 y 55 años, porque seguimos en actividades que generan ingreso económico, tenemos un estilo de vida determinado, pero empieza a cambiar conforme llegamos a los 60 años”, dijo, Alejandro Herrera.

El especialista agregó que de manera natural el cuerpo avisa a la persona que se aproxima la llegada de la tercera edad.

“Es un cambio fisiológico importante en el que nuestro cuerpo no tiene la misma energía, nos cansamos más rápido, donde a lo mejor hay cosas que hacíamos antes y que ahora no podremos llevar a cabo, ese es un punto muy importante”.

Expuso que otro cambio significativo es el productivo, toda vez que al llegar a los 60 años de edad se da la jubilación y para una persona que ha estado trabajando 20, 30 o 40 años de su vida, dejar de laborar implica muchas cuestiones.

En la emisión radiofónica, Marilis Escalante recordó que los números telefónicos de “Salvemos una Vida” son el 945 37 77 y el 075 para atender a la sociedad.

Al ahondar sobre las implicaciones de llegar a la edad de adulto mayor, Herrera González dijo que por lo general surgen en el primer momento en el que la persona toma cierta conciencia de que ya está grande.

“La persona que se jubila sabe que ya terminó su actividad productiva, quiere decir que ya está grande, esa es la parte más interesante. En la experiencia que hemos tenido, sobre todo en los últimos años que hemos trabajado con adultos mayores, el paciente tiene cierta conciencia pero ¿Qué pasará después? Casi invariablemente vemos que la gran mayoría de las personas cuando ven que ya se acerca la jubilación están contentas por dentro, sin embargo, la realidad es que cuando se jubilan les queda mucho tiempo libre, un espacio de entre ocho y diez horas que antes le dedicaban al trabajo, y de repente la persona ya no van trabajar y entonces ¿Qué va a hacer?”

En este sentido, el psicólogo analizó que muchas personas luego de jubilarse se preguntan ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Y al respecto expuso que hay quienes se previenen planeando actividades que desarrollarán a posterioridad.

“Por un lado, inicia un nuevo estilo de conciencia y un nuevo estilo de vida. Una de las partes más interesantes del adulto mayor es toda la experiencia que ha recolectado en su existencia, que finalmente tenemos y que forma parte de nosotros. ¿Qué hacemos con toda esa experiencia?”.

Al respecto agregó que “en la antigüedad a la persona anciana se le consideraba como una persona de gran valía, justamente por estas experiencias, porque era una persona sabia, porque la vida le había enseñado; pero en la actualidad cuando una persona llega a los 60 años, ya desde antes, la sociedad que está muy orientada hacia valorar y ponderar la juventud, ya empieza a hacer sentir a las personas que están aproximándose a la tercera edad como si fueran personas que no tienen una gran valía"

"Vemos mucha esta visión, cuando está llegando a cierta edad, ya eres grande, no te aceptan en el trabajo, ya no puedes hacer cierto tipo de actividades porque te pueden poner en riesgo, entonces empieza a dar una idea como es necesario proteger a la persona pero que se puede tomar de otra manera: que poco a poco me van a haciendo sentir que ya no sirvo, no soy útil y no soy capaz, y una persona que se siente así, cómo se va ver”.

Alejandro Herrera hizo un llamado a la sociedad a valorar a las personas adultas mayores toda vez que tienen experiencias que compartir.

