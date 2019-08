Disciplina positiva, una crianza firme y amorosa

William Sierra/Mérida

Día a día tenemos retos, pero está en nosotros como padres encontrar ese equilibrio que sea constante y aunque vengan crisis en las diferentes etapas en el proceso de crianza, de la vida en pareja, nunca dejarse vencer, hay siempre una solución, dijo la psicóloga Nicole Lilliegren, educadora en clínica positiva, durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes de 11 a 12 del día, por AMOR 100.1 de Grupo Sipse.

Al abordar el tema “Enfocándonos en soluciones con la disciplina positiva”, la psicóloga en clínica infantil mencionó que la disciplina positiva es un programa mediante el cual se entrena a padres y cuidadores, es decir, todos aquellos que tengan contacto con niños y jóvenes, para brindar una crianza más respetuosa y amorosa, pero siempre con límites, amable y firme.

A una pregunta de Jorge Barrera, anfitrión del programa, sobre si esto es algo nuevo o ya tiene muchos años de existir, la invitada respondió que la disciplina positiva tiene muchísimos años en el mundo, promovido por la doctora Jane Nelsen, en Estados Unidos, y teniendo presencia en todo Latinoamérica, Asía, Australia, entre otros lugares.

En el caso de Yucatán, mencionó que lleva cinco años que la impulsa, incluso el próximo mes será su aniversario.

“Este es un gran programa que tiene abierto los brazos en el mundo, y en el que muchos padres han confiado al ser un proyecto de vida. Para los papás nos permite entrenarnos para dar una crianza más respetuosa y amorosa, con la finalidad de que nuestros hijos crezcan como personas autónomas, empoderadas y más seguros de sí mismos”, señaló.

Azereth Gutiérrez, joven invitada para conducir el programa junto con Jorge Barrera, consideró que este es un tema bastante importante, que ayudará a las nuevas generaciones ante tantos problemas que abundan en la sociedad actual.

Piensa que, los niños al ser educados de manera positiva, el día de mañana se convertirán en adultos emprendedores y buenas personas, preocupadas por ayudar a los demás.

Nicole mencionó que a lo largo de la vida vivimos distintas etapas con nuestros hijos y por eso este programa es importante para los papás.

“En los talleres muchas veces los padres me preguntan cuándo vamos a traer a nuestros hijos, a lo que les digo que no, esto es para ustedes. En las pláticas, los papás aprenden mucho unos de otros. Se van a topar con algunos que comentan, por ejemplo, que su hijo se levanta por las noches, le cuesta trabajo dormir y se pasa a su cama para acompañarlo. Otros dirán mi hija sí duerme, pero la verdad me gustaría estar con ella. Hay muchas vertientes, por eso lo que buscamos es darle herramientas. La disciplina positiva eso busca, dar soluciones, no únicamente encontrar el problema”, indicó.

En ese sentido, Barrera apuntó que en la vida hay una solución para todo problema, nunca hay que encerrarnos diciendo que no se puede.

También añadió que la infancia no es de destino, es decir, porque me educaron así, de esta manera soy. Llega un momento en que uno toma las riendas de su propia vida y sus decisiones, teniendo la facultad de autocorregirse.

“Nadie nace sabiendo ser padre, todos aprendemos sobre la marcha y uno comienza hacer algunas cosas contrarias a las que vivió. Si mis padres eran muy rígidos conmigo, entonces yo seré todo lo contrario y cuando uno se da cuenta ya no se les puede controlar”.

Al respecto, la psicóloga dijo que precisamente la disciplina positiva surge de esto, de que es necesario un punto medio, no hay que ser muy estrictos ni tampoco consentidores, hay que tener un equilibrio.

“En la disciplina positiva buscamos que los padres entiendan que la crianza tiene que ir de la mano con la amabilidad y firmeza”,

subrayó.

Azereth pidió que se explicará más en qué consiste ser amable y firme, a lo que la psicóloga señaló que en los talleres se menciona que la crianza de los hijos no debe estar basada solo en la amabilidad o la firmeza.

“Si tu crianza se basa solo en la firmeza vas hacer niños estructurados, que van a cumplir sus metas, pero serán poco tolerantes, no van a poder entender o comprender que los demás no son como ellos”, dijo.

Por el contrario, si la educación está basada solo en la amabilidad, no habrá límites te vas a convertir en el “amiguis” de tu hijo.

“Es bueno ser amigo de tu hijo, pero lo que más necesita es un padre y una madre”,

recalcó.

También destacó que es importante que padre y madre estén en una misma sintonía para que luego no pase que uno dice una cosa y el otro lo contrario.

“En cada etapa nuestros hijos nos van mostrando cómo es el proceso de enseñanza y cada uno es diferente. Hay que ir evolucionando juntos como pareja, como padres y con nuestros hijos”, indicó.

Al abundar sobre el equilibrio en la pareja menciona que la educación de los hijos es de dos y no solo de una persona.

También comentó que hay talleres para abuelos, el cual surge precisamente de muchos comentarios que han tenido de los padres.

“El taller de abuelos está enfocado en el rol que debe de tener, el cual es importante, pues están para apoyar a los hijos, estando en la misma sintonía y no únicamente para consentir a los nietos”, subrayó la invitada.

Para las personas que deseen saber más sobre la disciplina positiva pueden llamar al 99-93-38-58-97. También está en Facebook e Instagram como árbol de familia.