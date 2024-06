Salvemos una vida: Reivindican el papel del padre en la familia actual

El programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en su primera emisión del mes de junio, bajo la conducción de Alis García Gamboa, tuvo como invitado al doctor Roberto Díaz y Díaz con quien charló acerca de la importancia del padre en la familia, con motivo de la celebración del próximo 16 de junio.

“Está empezando el mes del padre y vamos a hablar precisamente, de la importancia del papel del padre en la familia. Vamos a hablar de cómo si es necesario que los hijos vean esa imagen del padre y sobre todo, de cómo hoy en día tienen tanta dificultad los padres para poderse adaptarse a los hijos, con todo esto que están viviendo hoy en día y desde luego, que se les quiere borrar esa imagen y es indispensable el papel de la mamá y el papel del papá en toda familia base de una sociedad. Hoy tenemos y le damos, muchas gracias por estar con nosotros al doctor Roberto Díaz y Díaz”, comentó Alis García en la apertura del programa.

Al presentar al Dr. Díaz y Díaz, mencionó que es médico pediatra con subespecialidad en nutrición infantil y que, al tratar con niños y con los papás y las mamás de los niños, es experto en el tema y agradeció por sus aportaciones a Grupo SIPSE, que ha realizado por más de 30 años.

“Es básico y elemental en toda familia. Se ha tratado de quitar la imagen paternal y dejar solo la de la mamá, o sea el matriarcado. Yo creo que lo llevamos ahí por el Día de la Madre, que es un día precioso, pero el Día del Padre, no. Como que ya pasó de moda, como que el papá es el de la autoridad, como que no me cae bien. Me decía un amigo hace muchos años: “Roberto, una de las personas que más odio es a mi padre y ¿Por qué le digo? Me lastimó tanto, que gracias a las enseñanzas y al amor de mi madre, lo he logrado perdonar’. ¿Qué triste, verdad? que el Día del Padre no le demos su lugar, no le demos ese amor que llevamos en el alma dormido”, expresó.

Agregó que al hombre no le gusta “ser cursi” o amoroso. El hombre que juegue ese rol, no quiere externar sus sentimientos, le incomoda, no le gusta.

“Se quedan allá y qué triste. No saben que al sacar los sentimientos, cuando un hombre llora, es cuando es más hombre porque saca eso que tiene en el alma dormida. Decía mi madre: ‘Cuánta nota escondida hay en el fondo de tu alma que quisiera escuchar’. Cuántos hombres quisieran abrazar a sus hijos, pero no lo hacen porque les da pena. Son sentimientos, reprimidos”, expuso el médico pediatra.

Alis García destacó el amor que le brindo a ella y a sus hermanos su padre, Don Andrés García Lavín (Q.E.P.D.).

“Yo quiero hablar orgullosamente de mi padre. ¡Él nos apapachaba muchísimo, a nosotros nos encantaba que nuestro papá nos apapachara!”, expresó.

El doctor Roberto Díaz dijo que Don Andrés García Lavín fue un ejemplo de padre.

“Yo cuando trate con él, en sus últimos años era una persona increíble, destilaba, amor, confianza y respeto. Entonces es lo que hay que darles a nuestros hijos. Que vean en nosotros a un amigo, a un confidente, a una persona que nos ayude a salir adelante. No el padre autoritario, vamos a ser un poco cursis con nuestros hijos, amarlos”, afirmó.

Recordó una frase que dice: “Padre no es el que engendra un hijo, sino el que con su ejemplo y educación ayuda a formar un hombre”.

“Hay que formar hombres, pero con amor con cariño, con respeto. Ser padre no es fácil. Te lo digo porque yo tengo tres hijos y siete nietos. Es difícil, pero hay que hacerlo todos los días, hay que tratar de ser un poquito más afectivo, más sentimental. Engendrar en nuestros hijos y que vean en nosotros, al amigo, a la persona que da, que ayuda, pero principalmente, el amigo”, agregó.

Al hacer uso de la palabra, Alis García dijo que es necesario darle afecto a los hijos porque la mayoría de las veces, ellos también están buscando amor en su casa y si no lo encuentran, salen a la calle a buscarlo, por lo que es necesario darles amor y seguridad.

Díaz y Díaz recordó una anécdota que el doctor Harris narra en una parte uno de sus libros acerca de lo fuerte y profundo que es el amor de un padre.

“Le dio cáncer a su padre y el doctor Harris quería abrazarlo, pero no podía no podía porque no había ese ‘feeling’, ese acercamiento. El doctor Harris se acerca a su padre y le dice: ‘Papá, ¿Te puedo dar un abrazo?’ y hasta la voz se me quiebra, su papá le dice: ‘Claro que sí, hijo’, y narra que cuando se dieron ese abrazo, el doctor Harris le dio vida a su padre y que pudo vivir más años, porque al romper ese hielo que existía entre los dos, nació el amor”, comentó.

“Hay que poner de nuestra parte y he visto que se rompe el hielo, se rompe eso del papá gruñón cuando tú con una sonrisa llegas y dices ‘¿Hola, cómo estás? Estoy feliz de venirte a ver’, alguna cosita así sencilla, que te vean contento, que te vean a gusto, cambia la actitud totalmente”, dijo por su parte, Alis García.

“Hay que apapachar a todos los papás. Pronto va a ser el Día del Padre, en dos semanas más. Desde ahora que se sientan muy queridos y muy apapachados por nosotros”, finalizó Alis García.