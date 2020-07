Cuando las cosas marchan bien y no hay peligros al acecho surgen la solidaridad, la empatía y la buena voluntad; no debe causar extrañeza, es parte del actuar cotidiano de quienes nos hacemos llamar seres humanos, quienes tenemos defectos y virtudes, que sólo bajo presión subsisten más de las unas que de las otras.

El temor es a las cosas que son parte de aquello que nos ha formado a lo largo del tiempo, sin duda hasta nuestros días aún en mayor o menor medida atravesamos pasajes que nos hacen encontrarnos en una situación de temor, ello como consecuencia de uno o varios hechos que suceden y que se presentan en determinados momentos de nuestra vida.

A lo largo de la historia este acontecimiento emocional pudo tener su inicio al momento del uso de la razón, ya que no hay otra forma de tener miedo por algo a no ser que se conozca o se desconozca; tan es así que por ejemplo hay temor a la mordedura de una serpiente, ya que conocemos los alcances que tendría si esa serpiente fuera venenosa; así también le podríamos tener temor a los denominados extraterrestres, ya que no los conocemos y no sabemos, primero, sobre su existencia y lo que podrían hacer al conocernos.

Es así como ambas situaciones, las no conocidas y las conocidas, se encuentran en el terreno del razonamiento, siendo que éste es aquello que nos hace entender y explicarnos los sucesos, las cosas, las situaciones, los objetos, otros seres vivos y claro la parte aquella que denominamos situaciones paranormales, por ejemplo los espíritus.

Tantas cosas que hoy se conocen y muchas otras más que no se sabe de ellas y menos de su posible existencia han tenido su historia, una historia que acompaña al hombre desde su existencia. El razonamiento hizo darnos explicación sobre cada asunto que representaba un miedo, poco a poco fuimos conociendo sobre la razón de las cosas, de los objetos, de los sucesos, de los fenómenos naturales y tantas cosas más.

El inicio lo podríamos llevar a un fenómeno de la naturaleza, aquel que puede ser emblemático para el pasado y ya no tanto para el presente, y puede ser así, ya que inclusive hasta nuestros días mimetizamos a muchas de las cosas, objetos, pensamientos, sucesos y personas en la existencia de ese fenómeno.

La luz y la obscuridad, adquirieron desde el inicio del ser humano una posición privilegiada en el razonamiento; es tal grado su influencia que los grandes pensadores, sabios y filósofos han usado su existencia para catalogar distintos aspectos de nuestras vidas.