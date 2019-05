Óscar Chan/Novedades Yucatán

Aunque existe interés del Gobierno del Estado por ejecutar obras complementarias y de remodelación en el Periférico de Mérida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contempla recursos para ello, pues este año se destinarán 550 millones de pesos, pero para la conservación de mil 300 kilómetros de caminos en la vía Mérida-Progreso, la Mérida-Valladolid y la Mérida-Campeche.

El director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Yucatán, José Renán Canto Jairala, aclaró que si bien tienen conocimiento del proyecto estatal, no está contemplado dentro de la conservación carretera de este año, por lo que se tendrán que conseguir recursos adicionales.

“Sabemos del proyecto. Nosotros tenemos, conjuntamente con ellos (Gobierno del Estado) una labor; en el Presupuesto de Egresos de la Federación vino un recurso muy específico, sobre todo de los proyectos para el mantenimiento de las carreteras, así que tendremos que esperar a ver cómo surgen las economías”, apuntó.

Como informamos, el secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, precisó en su momento que los recursos adicionales para la conservación del periférico se “bajarían” a través de las licitaciones que ejecute la SCT, mediante una gestión adicional que realizó el gobernador Mauricio Vila Dosal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la inscripción de proyectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“A medida de que haya disponibilidad de recursos podrán ser canalizadas estas obras, no es un hecho que se ejecute, pero hay una buena disposición. Creo que si la SCT cumple con subir los proyectos a la Secretaría de Hacienda es probable que este mismo año se puedan continuar con las obras del Periférico”, precisó.

En ese sentido, el director del Centro SCT indicó que la dependencia está a punto de terminar con las contrataciones para las obras que se ejecutarán y después de ello se determinará si se realiza o no la remodelación del Periférico.

“Trabajamos conjuntamente con el Gobierno del Estado, hay otros proyectos interesantes que necesita Yucatán, pero sabemos que arrancamos con unos recursos ya estipulados. Hay mucho por hacer todavía, pero más que nada generar proyectos y estudios para que cuando venga el recurso esté todo listo”, consideró.

El funcionario indicó que de acuerdo con los reportes de la SCT, el proyecto para ese complejo carretero ya tiene un importante avance, por lo que una vez que se liberen los recursos, si es que hay, se podrá arrancar con el proyecto.

“Probablemente por ahora no se tiene dinero para ello, pero está bastante avanzado, según ellos me han dicho en la materia. Este año la Federación egresó 550 millones de pesos y no está incluido para el Periférico, tendrá que ser un recurso extra”, aseveró.