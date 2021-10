Una vez más se cayó WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea por excelencia, y este lunes en que se dio este fallo, también se cayeron otras aplicaciones como Facebook e Instagram, lo cual generó contratiempos prácticamente en todo el mundo.

Sin embargo, es un hecho que el Whats no es la única aplicación de mensajería que existe en el mundo virtual, y con sus características, que incluyen envío de textos, imágenes, íconos, e incluso mensajes de voz y videollamadas, hay muchas más.

La caída a afectado a los yucatecos.

Element Messenger

Una de ellas es el “Element Messenger”, que se puede descargar desde las tiendas virtuales en el celular, y es una aplicación de chat para aquellos a quienes les gusta el código abierto de extremo a extremo. Desde el cliente de chat, su protocolo de charlas y el software de videoconferencia, son de código abierto, y de ahí que sea uno de los puntos fuertes que hacen a esta app tan respetuosa con la privacidad.

La configuración es simple, y se puede registrar el usuario directamente desde la aplicación sin número de teléfono (una gran ventaja si no tienes acceso a un número de móvil).

El conocido Telegram

Por otra parte tenemos “Telegram”, que ofrece prácticamente lo mismo que WhatsApp, vinculándose a nuestro número telefónico. Tiene otras ventajas como envío de archivos sin reducir su tamaño o “peso”, aunque los expertos han han mencionado que los servicios de “Telegram” no son tan seguros y su cifrado de extremo a extremo no está configurado de forma predeterminada.

Esta app ofrece además la opción de compartir archivos, configurar mensajes para que se autodestruyan y chatear en grupos de hasta 200.000 usuarios. Todo de manera gratuita.

El poco conocido "Singal"

Un servicio poco conocido, pero que ha demostrado eficiencia es “Signal”, y como la primera mencionada, es de código abierto. Todo su código está disponible en Internet y está sujeto al escrutinio público. Esto significa que si hay algún problema de privacidad, los expertos en seguridad pueden verificarlo.

Entre otras bondades generales permite llamadas de voz y vídeo grupales de hasta ocho participantes, y el envío de stickers.

La app de mensajería 'Wickr Me'

Otro ejemplo es el de “Wickr Me” es una de las mejores aplicaciones de mensajería orientadas a la privacidad.

Así como “Element”, no requiere un número de teléfono para iniciar sesión y contiene todo tipo de funciones entretenidas como stickers y emojis.

El problema es que no almacena a nuestros contactos en sus servidores, no guarda metadatos y borra los mensajes de forma irrecuperable cuando se lo solicitamos. Es gratis, no incluye anuncios y encripta los datos hasta límites insospechados.

Conoce la 'app' Discord

Para finalizar, podemos revisar la aplicación “Discord” que inició como una plataforma de chat de juegos, y se ha convertido en una alternativa para mensajería instantánea. Es una aplicación basada en servidor, pero también tiene una función de mensajes privados que es muy similar a WhatsApp. También ofrece chats grupales, llamadas grupales, uso compartido de medios y más. También es gratis.

