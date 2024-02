Los desacuerdos en torno al nuevo contrato colectivo del Nacional Monte de Piedad han llevado a que desde las primeras horas de este jueves 15 de febrero haya una huelga generalizada que afectaría a unos 2 mil 300 empleados de las más de 300 sucursales a lo largo y ancho de México, incluídas la de Yucatán.

A lo largo del día, se vio a cientos de clientes quienes no supieron del cierre de sucursales y se llevaron una sorpresa, pues necesitaban empeñar o retirar sus cosas, además de otros trámites.

Cabe recordar que el Monte de Piedad es una institución de Asistencia Privada con casi 250 años de historia que se enfoca en prestar dinero tras el empeño de alguna prenda que funge como garantía.

Los directivos defienden el nuevo contrato colectivo con el argumento de que así se evitará la quiebra del organismo, pero los líderes sindicales no están de acuerdo, entre otras cosas, porque dicho contrato contempla reducir el 18 por ciento de la plantilla y la “jubilación potenciada” para 352 trabajadores, con antigüedades de entre 10 y 20 años.

"El Nacional Monte de Piedad, de forma ‘extraña’, rompió las pláticas con el sindicato cuando faltaban dos puntos de acuerdo en la negociación del expediente de conciliación 878/23. Ya estaban preparados para la huelga, ya que durante la negociación de la prórroga emitieron un comunicado con el fin de descalificar al sindicato”, agregaron los líderes sindicales.

Además, la organización sindical denunció el despido injustificado de 400 trabajadores desde que inició el conflicto, lo que implicaría que el sindicato en realidad perdería más del 40 por ciento de sus plazas.

Añejo problema en el Monte de Piedad

El conflicto comenzó durante las revisiones salariales del año 2021, se acumularon dos años sin aumento salarial (2021 a 2023) y se agudizó en junio pasado, cuando los directivos del Nacional Monte de Piedad de México, fundado en 1775, advirtieron de que quebraría en 2027 si no se cambiaba el contrato colectivo.

Cabe destacar que el Nacional Monte de Piedad había anunciado hace más de un año que se veía en la necesidad de poner en marcha un plan de austeridad derivando en el cierre de un total de 18 sucursales ante la crisis financiera que enfrentaban.

Sin embargo, este hecho se agravó tras el rechazo a las modificaciones del contrato colectivo por parte del sindicato.

En Yucatán alrededor de 80 trabajadores del Nacional Monte de Piedad se sumaron a la huelga nacional, colocando banderas rojinegras en cada edificio ú oficina.

Buenas noticias para los clientes

Pese a la huelga, los clientes que tengan contratos de empeño vigentes no se verán afectados ya que se congelaron todas las operaciones, por lo que los pagos, tanto de abono a capital como refrendo no se detienen, al tiempo que las prendas se mantendrán bajo resguardo hasta no cubrir el saldo pendiente.