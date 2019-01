William Sierra/MÉRIDA

Ningún funcionario puede otorgar informes en la delegación local de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) sobre la suerte que tendrán cientos de niños que acudían a las estancias infantiles subsidiadas por la dependencia, toda vez que, aunque este miércoles se hizo el pago correspondiente al mes pasado, prevalece la incertidumbre sobre la viabilidad del programa y se reportan los primeros cierres de guarderías en Mérida.

En las oficinas de la instancia, se cuestionó a un licenciado responsable de la atención ciudadana y al preguntarle sobre la situación de este esquema en el que hay involucradas 201 estancias infantiles en Yucatán, manifestó que no se tiene ningún reporte y que el único que puede dar informes al respecto es Joaquín Díaz Mena, coordinador de Programas Sociales del Gobierno federal.

Sin embargo, se averiguó que en el transcurso de este miércoles les depositaron a las estancias el 48 por ciento que les hacía falta para cubrir el total del pago de diciembre, luego de que este lunes 12 les depositaron un 49 por ciento. Antes, les llegó un pago del uno por ciento.

El pago se da una vez que se haya trabajado el mes, de modo que normalmente en diciembre se registraba el correspondiente a noviembre, pues como es cierre del año fiscal, se buscaba cumplir así, las reglas de operación.

De acuerdo con este programa, se destina un subsidio por niño de 950 pesos y mil 800 pesos si tiene una discapacidad.

Actualmente, las propietarias de las estancias infantiles se encuentran en la incertidumbre, pues les dijeron que como aún no hay reglas de operación, no pueden estar afiliadas al programa y ya es cuestión de cada una decidir qué hacer, trabajar de manera particular o cerrar durante enero y febrero.

A fines de febrero saldrían las reglas de operación para las que deseen afiliarse, siempre y cuando cumplan con todos los lineamientos, de modo que el siguiente pago sería hasta abril, aunque sin una garantía de pago de estos dos primeros meses del año.

Esta situación es un duro golpe para las propietarias de las guarderías y padres de familia con hijos beneficiados, pese a que cuentan con un documento con fecha de vencimiento, es decir, para ellos no está vencido el contrato hecho con Sedesol.

Ya hay siete estancias infantiles que decidieron cerrar, incluso pusieron a la venta el inmueble y el equipo, y no se descarta que esta situación se generalice.