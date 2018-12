Óscar Chan

MÉRIDA, Yuca.-El sector empresarial se mantendrá a la expectativa y muy alerta de lo que sucederá con los proyectos federales para el suministro de gas natural en el sureste del país, como es el caso de la construcción del gasoducto marítimo, que va de Estados Unidos a Tuxpan, Veracruz, a fin de que Yucatán pueda mejorar el abasto de este recurso en las empresas, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Ponce Díaz.

Sobre el tema, el dirigente empresarial recordó que el supuesto desabasto del gas natural que se difundió hace unas semanas por todo el país nunca fue confirmado por Petróleos Mexicanos (Pemex). El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) tampoco informó que existiera el faltante.

“A las empresas que hoy día reciben gas natural en nuestro Estado, lo están recibiendo igual de escaso y de mala calidad que siempre, no hay nada diferente en lo que ha estado ocurriendo en los últimos años”, abundó.

Ponce Díaz anotó que el director general de Cenagas, David Madero Suárez, confirmó que durante 2019 se concluiría el gasoducto marítimo que va de Estados Unidos a Tuxpan, se tendrá una mejor alimentación de la red nacional.

Además, agregó que con la repotenciación y redireccionamiento de la estación de compresión de Cempoala, en el sur de Veracruz, se va a redirigir el gas natural hacia el sureste, pues se hará un gasoducto de 16 kilómetros.

“Esas obras continúan y la única duda es si van a poder abastecer de gas natural en forma y calidad en 2019 o a principios de 2020 a la región sureste”, apuntó.

No obstante, Ponce Díaz, que también es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la entidad (Canacintra), reiteró que existe preocupación en el sector empresarial de que “algo” vaya a suceder y de repente se retrase o se detenga la obra, solo por encuestas populares.



“Los yucatecos tenemos que impedir que grandes obras de infraestructura y grandes obras de beneficio para el Estado, como lo son los proyectos eólicos y las granjas, no sean detenidas por artimañas legales, por extorsionadores o por simplemente no seguir los procesos que deben seguir estas inversiones”, sentenció.

Juan Manuel Ponce dijo que el Gobierno Federal tiene muy claro cuáles son las obras que quiere llevar a cabo, aunque reconoció que al sector privado no le agradó mucho la prontitud con la que las está anunciando a la ciudadanía, sin antes concluir con los estudios de dichos proyectos.

“La única consulta muy válida e importante se hizo el primero de julio y es cuando elegimos al presidente, pero no nos parecen las consultas en donde la gente nada más puede decidir si te parece que se haga algo o no, sin una contrapropuesta o el costo-beneficio de un proyecto”, finalizó.