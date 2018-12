Redacción/MÉRIDA

A través de una serie de actividades de difusión, que incluyen pláticas, conferencias y mensajes en medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha la campaña denominada “No te enganches”, cuyo propósito es prevenir a la población para evitar que sea víctima de la extorsión telefónica y el secuestro virtual.

Acompañado del fiscal General del Estado, Wilbert Cetina Arjona, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, presentó este día dicha estrategia de prevención, con lo que se cumplen las instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, de redoblar esfuerzos para mantener informada a la ciudadanía y no permitir que caiga en este tipo de delitos.

En una rueda de prensa efectuada en la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol), se detalló que esta campaña permanente se aplica mediante pláticas y conferencias en escuelas de todos los niveles educativos, cámaras empresariales y medios de comunicación, para poder dar herramientas a las y los yucatecos frente a estos ilícitos.

Los montos depositados por extorsión han aumentado de 3 millones 705 mil 946 pesos a 7 millones 749 mil 486 pesos entre 2017 y 2018.

Menos intentos, pero más ganancias para 'hijuesús'

Al abundar sobre el tema, Saidén Ojeda subrayó que el número de intentos de extorsión telefónica se ha reducido en la entidad un 21.50 por ciento, en comparación con el año pasado, y aseguró que no existen bandas criminales que operen en Yucatán, pues las llamadas relacionadas con este delito se realizan desde otros estados de la República, principalmente desde centros penitenciarios, y se mantiene el mismo modus operandi prácticamente en todas.

Es decir, ha habido menos casos, pero los métodos han sido más eficaces para solicitar mayores cantidades de dinero a la población, precisó el funcionario.

Asimismo, Saidén Ojeda invitó a la población a mantener la calma ante una llamada de este tipo y a confiar en el Gobierno del Estado, en sus cuerpos policiales y en las herramientas que la SSP tiene a disposición de la población. Es el caso de la línea 911, a través de la cual, una vez que se presenta la denuncia, acude una unidad policial al hogar o empresa para apoyar.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Análisis de la Información de la dependencia, Marco Antonio Maya López, aseguró que las bandas delictivas se valen de diferentes métodos, como amenazas de secuestro, lesiones u homicidio de algún familiar; un niño o una niña llorando que simula ser hijo de la posible víctima; llamadas a personal del servicio doméstico, de negocios o comercios, y a vigilantes de seguridad privada internos y externos.

También, engaños de supuestos bancos, rifas de juegos y sorteos, así como secuestros virtuales.

En todos los casos, los victimarios solicitan un monto a cambio, ya sea para liberar a los familiares o para hacer válido un premio, añadió.

Una de las recomendaciones para no ser víctima de extorsión es que los miembros de cada familia no apaguen sus celulares cuando salgan de casa.

Consejos

Entre las recomendaciones, el funcionario mencionó no contestar a números desconocidos, no proporcionar información confidencial vía telefónica, tener a la mano las líneas de emergencias e informar a los miembros de la familia, para que no apaguen sus celulares cuando salgan de casa.

De igual forma, solicitar a los familiares que notifiquen si estarán en algún lugar donde tengan dificultades para mantenerse en comunicación y avisar al personal, ya sea del hogar o de las empresas, que no den datos a cualquier persona, por vía telefónica ni por visitas a domicilio.

A su vez, Cetina Ancona hizo una invitación a toda la población a dar a conocer estas medidas denunciar y confiar en las autoridades estatales, para erradicar este delito en el territorio.

En la rueda de prensa, estuvieron los subsecretarios de Servicios Viales, Alejandro Ríos Covián Silveira, y de las Policías Estatales de Caminos Peninsular, Emilio Fernando Zacarías Laines, y de Investigación, Arturo José Ambrosio Herrera, así como el director Operativo de la SSP, Rafael Chaires Cuevas.