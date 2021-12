Segunda dosis para chavos de 15 a 17 años de Mérida, a partir del 4 de enero del 2022

MÉRIDA, Yuc.- La segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años de Mérida comenzará a aplicarse del martes 4 al domingo 9 de enero, informaron la Secretaría de Salud estatal (SSY) y la Secretaría de Bienestar.

La vacuna es de la farmacéutica Pfizer y las únicas sedes de aplicación son el macrocentro del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el módulo de la Unidad Deportiva “Inalámbrica”.

Fechas de aplicación de vacunas

El martes 4 de enero la vacunación corresponde a las personas nacidas en los meses de enero y febrero .

la vacunación corresponde a las personas nacidas en los meses de . El miércoles 5 de enero para los nacidos en marzo y abril .

para los nacidos en . El jueves 6 de enero , toca a los de mayo y junio .

, toca a los de . El viernes 7 de enero , julio y agosto .

, . El sábado 8 de enero toca a los de septiembre y octubre.

El domingo 9 a los adolescentes que nacieron en los meses de noviembre y diciembre.

¿Qué hay que llevar?

Para este proceso, es requisito presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como deberán contar con el comprobante de vacunación de la aplicación de su primera dosis.

Las autoridades señalan que no se aplicará vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que invitaron a no acudir si no se cuenta con la documentación porque no serán vacunados.

Asimismo, en dichos módulos de vacunación únicamente se estará aplicando la segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años, por lo que se pide no acudir si no corresponde a este sector de la población para evitar aglomeraciones.

Módulos permanentes de vacunación

La SSY recuerda a la población yucateca que, se mantienen abiertos los módulos permanentes ubicados en Mérida y en el interior del Estado, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Sedes de los módulos permanentes de Vacunación

Para el caso de Mérida, las unidades se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY y las Unidades de Medicina Familiar número 59 del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En el interior del Estado, los módulos están ubicados en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul; en Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona número 3, y en Tizimín, en el Centro de Salud.

Rezagados en refuerzo de vacuna

En los mencionados módulos permanentes también pueden acudir las personas mayores de 60 años que por alguna razón no hayan podido recibir el refuerzo de vacuna contra el coronavirus, para recibirla.

Recomendaciones

Se recomienda a la población lo siguiente:

No es necesario llegar con horas de anticipación. Tomar alimentos antes de acudir a la cita. Usar ropa cómoda y de manga corta.

