El tiempo se vuelve un factor muy importante a la hora de reclutar y seleccionar a nuestro personal. Sin embargo, no hablo de la premura al hacerlo, sino del tiempo que perdemos por cometer errores al reclutar a las personas y poder seleccionarlas de una manera óptima y más pronto. No somos capaces de medir el tiempo que se pierde por salirse del proceso o procedimiento de reclutamiento, y, a su vez, poder minimizar errores en la selección del personal. Esto aplica tanto para las empresas que cuentan con departamento de recursos humanos como para las pymes que se encargan de hacerlo. No es el tamaño lo que define cuánto tiempo se pierde, es el sistema mismo el que te ocasiona esto.

Aquí te comparto cinco errores que se cometen en los procesos de reclutamiento y selección de personal:

1.- No defines el perfil correcto.- El primer paso para poder reclutar personal es que definas claramente cuál es el perfil que deseas para ocupar determinada plaza vacante en tu empresa. Si aún definiéndolo perfectamente te llegan currículos de gente que no cumple con dicho perfil, imagina cuando no eres claro en la parte medular del puesto que necesitas cubrir.

2.- No haces caso del perfil.- Si ya lograste brincar el primer escollo, ¿por qué te empeñas en entrevistar a personal o leer currículos de personas que no tienen el perfil? Si ya lograste definir el perfil de la persona que sería idónea para esa vacante, no uses tu valioso tiempo para dedicarle a alguien más que ya te diste cuenta que no lo cumple.

3.- Falta de optimización del tiempo.- Hablando directamente del factor tiempo, estos detalles que parecen poco importantes, al momento de reflejarlos en la cantidad de tiempo invertida en un proceso erróneo y los filtros que dejaste pasar inadvertidos, se convirtieron en una cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo desperdiciados y de los que te asustarías al monetizarlos.

4.- No ser claro y directo en la entrevista.- Si ya lograste atravesar lo anterior, para no estar citando a la gente tantas veces a tantas entrevistas, dedícales calidad de tiempo y genérales un buen resumen que sea claro y conciso, pero a su vez completo, de toda la información que creas necesario que sepan y dejen disipadas sus dudas para no tener que dedicarle más tiempo a lo mismo después.

5.- Dejarte influenciar por terceras personas.- Esto sería el sinónimo de recibir ¨recomendaciones” de alguien por determinado individuo. De nada sirve tener un proceso si lo vas a tirar por la borda.