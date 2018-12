Ana Hernández y Patricia Itzá/MÉRIDA

La potencial llegada desde la Ciudad de México de mil 500 trabajadores y sus familias, tras la apertura de la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, requiere planeación estratégica e inversión en infraestructura, señalaron empresarios y urbanistas.

Y es que Mérida ya presenta un serio problema vial, que se hace evidente en las deficiencias del servicio de transporte público, situación que se agravaría con el arribo de dicho número de empleados, que junto con sus familias sumarían alrededor se seis mil personas.

Aunque aún no hay fecha para que inicie la mudanza, ya que se realiza un inventario de qué personal será el que será trasladado, los empleados que vengan se verán obligados a conseguir vivienda, cuyo precio, al menos en Mérida, se ha encarecido ante la falta de espacios para crear desarrollos habitacionales.

También, se tendrá que brindarles atención médica, y como se ha dado a conocer, los servicios de salud del Estado han recibido quejas por deficiencias y saturación, lo que se refleja en el tiempo de espera.

La instalación de la Semarnat en Yucatán no solo causará problemas a quienes llegarán y enfrentarán el proceso de adaptación, sino a quienes residen en la entidad, en especial en Mérida, por las implicaciones en el otorgamiento de servicios básicos.

Especialistas en movilidad recordaron que Mérida ya tiene un serio problema vial, ya que la mayoría de las rutas resultan ineficientes y obligan a los ciudadanos a realizar viajes particulares para llegar al trabajo, escuela o cumplir con sus compromisos, lo cual satura las calles y avenidas durante gran parte del día.

Además, el costo de la vivienda en Mérida se ha encarecido y las quejas por deficiencias en el sector salud son un problema común. Esta situación podría agravarse con la operación de la dependencia federal en esta entidad.

Cabe indicar que en un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló hace unas semanas los inconvenientes sobre descentralizar las secretarías del Gobierno Federal.

El primero es la desventaja en el costo económico y el tiempo en que se efectuaría, pues se habla de dar ese paso en seis años. El segundo inconveniente es la organización, por la selección de los inmuebles, pues aunque la Federación cuenta con 116 edificios desocupados en 25 estados, “no cuentan con las características de funcionalidad, ni la ubicación adecuada”.

Otra dificultad es el reto de retener el capital humano que colabora en las dependencias, porque el cambio podría ocasionar que “muchos mandos medios, equipos técnicos especializados, y servidores públicos de carrera, cuyo talento son un activo del Gobierno Federal, decidan separarse de sus funciones”.

Por su parte, la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, explicó que en este cambio no se “forzará a nadie ni se impondrá nada”.

“Quiero que quede muy claro que no estamos forzando a nadie y no vamos a correr a personas por no quererse mudar a Yucatán, eso no sucederá; el trabajador podrá decidir libremente venir cómo y cuándo”, afirmó.