Patricia Itzá/MÉRIDA

Trabajadores de base de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzaron este lunes un paro de labores indefinido, porque aseguran que con la llegada de la nueva administración federal no les respetan sus condiciones generales de trabajo, como no liberar las plazas para que se puedan jubilar.

El secretario general del Sindicato de la Semarnat en Mérida, Sección 58, Wilbert May Alfaro, explicó que desde temprana ahora se colocaron en las puertas de la delegación federal para manifestar su inconformidad.

Informó que esa movilización se da por instrucciones del comité ejecutivo nacional, ante la falta de respuesta de la federación, por lo que se realiza en todo en las oficinas de todo el país.

“Durante varias administraciones se han respetado las condiciones de trabajo, que no son nuevas, debido que su creación fue desde que se estableció la Secretaría, por lo que son logros que se han generado a favor de la base trabajadora de esta dependencia, pero al no encontrar respuesta, el paro de labores fue la última opción”, señaló May Alfaro.

Explicó que entre los puntos principales que demandan sean respetados está la apertura de las plazas de jubilación, que esperan varios compañeros.

La situación, dijo, los ha perjudicado porque ahora, si bien tienen el tiempo y la edad para retirarse, tendrán que quedarse un año o dos más de acuerdo con la nueva ley del ISSSTE.

De igual manera, May Alfaro señaló que otras de las condiciones que no se respetan es el cambio a un nivel superior cuando se acredite tener la licenciatura para ocupar ese tipo de puesto.

“Cuando se hicieron las condiciones fueron acordadas por las autoridades y el sindicato, las cuales eran respetadas. Por lo que todo trabajador que se esfuerce y logre titularse puede ocupar el “nivel 8”, que es el máximo, pero actualmente tenemos un rezago de varios compañeros que esperan este ascenso”, precisó.

También, resaltaron la ausencia de la nueva titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, la cual aseguran, debe estar despachando en las oficinas de la Conagua, por lo que también irán a manifestarse a las afueras de ese lugar.

Se dijo que no tienen un tiempo estipulado para seguir con el paro de labores.