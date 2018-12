En mi sentir... está mi porvenir

En ocasiones, en estas fechas, algunas personas caemos en la parte nostálgica por los seres queridos que ya no están con nosotros o por cosas que pudimos hacer y las dejamos pasar, por oportunidades no tomadas que se nos presentaron en la cara; pero, al final, la suma de todos estos detalles suele ocasionar en algunos de nosotros una pequeña baja en el ánimo, tristeza, depresión o simplemente lo que mencioné al principio: nostalgia. Y quiero aclarar que no a todos les pasa, pero algunos no podemos evitarlo porque eso hace nuestra parte humana aún más humana y sensible. Lo interesante es cómo salir de esos hoyos negros que nos deja la vida para fortalecernos todavía más.

Aquí te menciono 5 acciones a tomar para salir de las crisis de tristeza y nostalgia:

1.- Recuerda lo bueno.- Ya sea un momento, un evento o una persona, recuerda exactamente los puntos importantes que viviste con eso o con ella y tráelos a tu memoria. Quédate con el recuerdo agradable de algo o de alguien y mantenlo en la mente lo suficiente para volverte a recordar por qué estás ahí.

2.- Realiza actividad física.- Una caminata, correr, el gimnasio, el tenis, el box, cualquiera de estos deportes que te ayude a tener una actividad; dependiendo de la intensidad, de tu edad y estado físico obvio, siempre será enriquecedora, y a pesar de ser físico, siempre alimentará tu espíritu.

3.- Busca distractores.- Convivir con la naturaleza, dedicarte al arte o a un pasatiempo que te distraiga no solo del recuerdo, sino de tus actividades típicas normales, es una forma de inyectarle combustible al cuerpo y a la mente. La energía que desprendemos es más rica y positiva.

4.- Una buena lectura.- Lo que tú consideres una lectura adecuada para el momento que estás viviendo será muy enriquecedor para tu persona. Estos eventos específicos son enmarcados por alguna razón, y la lectura nos puede ayudar a encontrar respuestas que en ocasiones no encontramos en las personas o en nosotros mismos.

5.- Acepta.- Tienes que aceptar el momento que vives tal y como es. Algunos podrás cambiarlos y dependen de ti, otros son ajenos a tus acciones, así es que solo aprende de ellos y fortalece tu espíritu. Deja ir lo que no puedes cambiar y cambia lo que desees realmente.

En las épocas de crisis es cuando más creativos nos volvemos. No te voy a decir que las cosas suceden por algo, sino que simplemente suceden. Aprende a soltar y vivir con lo que tienes y puedes. Mi futuro depende de mis acciones en el presente.