Península de Yucatán, oficialmente en sequía

MÉRIDA, Yucatán.- Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en la Península, además de la ausencia de lluvias desde principios de este 2020, han llevado a que algunas zonas de esta región del país ya hayan sido declaradas en sequía moderada, y otras tantas más en situación “anormalmente seca”.

La información proporcionada por el Monitor de Sequía de México, generado por el Servicio Meteorológico Nacional, y reportado a través de Meteored, refiere que varias zonas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo entraron en fase de sequía moderada desde el mes de marzo.

La sequía moderada, según el SMN, ocurre cuando se presentan algunos daños en los cultivos y pastos, y existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos. Ante tal situación se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.

Además, se menciona que el estado de “anormalmente seco” es lo que se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio puede ocasionar retrasos en siembra cultivos anuales, poco crecimiento de los cultivos o pastos, y también hay riesgo de incendios.

Al final, puede persistir déficit de agua, y los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.

Aunque actualmente se está en estado de sequía moderada, existe el peligro de que la situación llegue a niveles más altos como sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional, las cuales causan daños mucho más severos a la vegetación y los suelos, aunque por el momento los estados de la península no están dentro de estas fases.

Yucatán, según ese reporte, se mantiene con 42.9% de su territorio en fase de sequía moderada /0 municipios), 50.7% en anormalmente seco, y apenas el 6.4% del territorio no presenta afectación. En Campeche, 32.9% de su territorio está en sequía moderada, 66% está anormalmente seco y 1.1% no tiene afectación. Asimismo, Quintana Roo registra sequía moderada en un 15.9% de su territorio, 64.4% está anormalmente seco y 19.7% no presenta afectación.