Ser mamá es un ejemplo de amor incondicional

William Sierra/Mérida

En el Día de la Madre todos debemos honrar esa capacidad de empatía, de amor incondicional, de resiliencia, de estar ahí cuando más se le necesite sin importar que sea en las buenas o las malas, expresó el presentador y conferencista español Martín Llorens en el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 de Grupo Sipse, de 11 a 12 del día.

Teniendo como anfitrionas a Marilis Escalante y Malena Barquín, esta ocasión fue un programa especial dedicado a las madres, en el que el invitado señaló que para él las madres son el centro de la sociedad y todo comienza con ellas, pues la madre es la que da vida, educa, que es capaz de enseñar a todos ese amor incondicional que solo ella sabe dar.

“Creo que es muy importante que tomemos conciencia del día de hoy, que respetemos el papel de la mamá y que podamos entender qué significa ser madre. A ver si todos podemos unirnos, aunque no lo seamos, como en mi caso que soy hombre, pero tengo una madre, y aprovechemos las cualidades de ser una mamá”, indicó.

En ese sentido, dijo que las cualidades de una madre hacen que la vida tenga un mayor sentido y hace que lo mueva todo.

“Tenemos una madre importante, que es la madre tierra. En este día la honro, porque es la madre de todos los seres humanos y la estamos olvidando”, señaló, tras mencionar igual a la Virgen de Guadalupe.

El presentador de televisión manifestó que esas virtudes hacen un amor incondicional, en el que todo fluye, estando ahí una fe de que todo tiene un propósito, obteniendo cobija bajo sus brazos y calma ante el sufrimiento.

“Aunque tu madre no esté contigo, sino en el cielo viva, tenemos todos que refugiarnos bajo ese abrigo, abrir los brazos conectándonos con esa esencia maternal de posibilidades”, aseguró.

“El Día de la Madre no hay que verlo como una fecha de ansiedad. No es un día para sentir eso. Muchas veces, por ejemplo, al no tenerla vienen los recuerdos, y en vez de ser un día para celebrar lo transformamos. Para aquellos que carezcan de una madre a su lado, no significa que no está contigo, que no la puedas honrar y poderle dar el mejor regalo que se le pueda dar, siendo una mejor persona”, enfatizó.

“Hay que vivir esa enseñanza, decir, si estuviera mi madre nos susurraría que está orgullosa de nosotros”, agregó.

Llorens envió un mensaje a las madres diciéndoles: “celebra que eres mamá sin esperar a que lo hagan tus hijos, tu marido, familia o compañeros”.

“Sería maravilloso que en este día pudieras hacer lo que quisieras, nunca pensando en el qué dirán los demás. En esta fecha festejas tu realización, identidad, todo lo que eres y por ello celébrate”, enfatizó.

También indicó que las madres tienen la cualidad de proveer las herramientas adecuadas a los hijos para que puedan resolver esos momentos complicados con que se van a topar en la vida.

Ambas conductoras coincidieron que una madre celebra como suyo cuando un hijo logra algo, realizarse.

Al abundar al respecto, Martín Llorens dijo que muchos talleres que ofrece tienen como participantes a madres que se están reinventando a los 40, 50, 60 años de edad, producto de una sabiduría ya vivida, sabiendo qué es lo que quieren y lo que no.

“Esas mamás aprenden a estar en las redes sociales, a meditar, a ser emprendedoras, a crear círculos de mujeres, demostrándoles a los hijos que la edad no importa, que continúan tomando decisiones para ellas. Son como una heroína que va a seguir inspirando a otras mujeres y hombres”, comentó.

“Siempre he dicho que cuando una mujer se encuentra realizada en cualquier aspecto de su vida es mejor en todos los papeles que le toca, ya sea como madre, esposa, trabajadora. Celebrar ser madre es festejar un círculo completo de realización”, agregó.

El invitado especial enfatizó también la importancia de que celebremos y recordemos a nuestras madres, no únicamente en una fecha como ésta, sino durante todo el año, pues nos dio la vida y amor incondicional.

También comentó que hoy día es diferente como les tocó vivir a nuestras abuelitas o mamás, siendo criadas bajo esquemas diferentes, haciendo cosas que antes no se podían y ahora sí.

“La mujer va evolucionando. Antes era la que se quedaba en casa, pero ahora es igual proveedora, aunque sus cualidades siguen siendo las mismas, independientemente de si trabaja o no. Es importante aprender esas virtudes que tienen”, indicó.

“El amor incondicional de una madre es, por ejemplo, el único que puede salvar a la tierra, el que va permitir que nos entendamos como seres humanos”, agregó.

Al intervenir Marilis comentó que hay gente que, a pesar de tener mamá, es como si no la tuviera, pues no fueron buenas madres. Ante ello, invitó a los hijos a preguntarse cómo fue su vida, cual fue la enseñanza que tuvo porque pudiera ser que, a su vez, sienta que la suya tampoco fue la adecuada.

“Decirnos a lo mejor a ella así la educaron, y por eso no tenía otra manera de realizarlo. A las personas que sientan que tienen una relación no muy buena con sus madres, que se vayan al pasado o pregúntele a ella misma como fue su vida. A lo mejor en ese momento tu corazón lo va a sentir”, dijo.

Malena añadió que todos tenemos la fortuna de tener una mamá, como suele ser la abuelita, una tía, las hermanas.

“Lo que estamos celebrando es la figura de mamá, no solo la que nos dio la vida, sino también aquellas que sientes que así fueron, pues te enseñaron valores, principios, que te cuidaron, que te consolaron cuando tenías una pena”, señaló y recalcó que al final del día no olvidemos a nuestra madre, la Virgen, “que tiene todo el amor que necesitas”, añadió.

Martín sugirió a las mamás a que no tengan pena de expresar lo que sienten, a decir qué quieren y a los hijos a que estén más atentos con ellas, tomando en cuenta que a veces los pequeños detalles hacen la diferencia.

“No es necesario dar algo monetario, sino de calidad, que salga de tu corazón, poniendo un poco de imaginación, como cuando eras pequeño y le entregabas un dibujo o una pintura expresando lo que sientes por ella”, comentó.

Para aquellas mamás que están viendo partir de la casa a sus hijos, el invitado expresó que no deben sentirse tristes o abandonadas, pues el papel de madre no acaba ahí.

“El papel de madre dura toda la vida y nunca dejar de inculcarles buenos valores, los cuales se están perdiendo mucho actualmente”, añadió, tras reiterar que no se debe dudar y ampararnos bajo el manto de la Virgen de Guadalupe.