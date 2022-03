MÉRIDA, Yuc.- Los famosos no dejan de llegar a Yucatán y ahora es común encontrártelos no sólo en Mérida o en las playas, si no que también en municipios como Tixkokob.

Este jueves, vecinos de ese municipio no pudieron creer encontrarse en el Bodega Aurrerá de Tixkokob a nada más y nada menos que el famoso villano de las telenovelas de Televisa, Sergio Sendel.

Sergio Sendel en un supermercado de Tixkokob. (Foto: redes sociales)

El actor se mostró amable con los fans de Yucatán, ya que accedió a tomarse fotos con personas que se lo encontraron en el súper y quienes le pidieron su autógrafo.

Trascendió que Sendel se hospeda en una hacienda cercana al municipio de Tixkokob, y por ello fue visto en el supermercado del lugar.

Otros famosos

Otros galanes de telenovelas que estuvieron en Yucatán son Gabriel Soto y Diego Boneta.

En el caso del actor Gabriel Soto fue visto en Progreso en noviembre del 2021 y en su página de Facebook el alcalde de la demarcación, Julián Zacarías Curi compartió: “Disfrutando un rato de este rico nortecito en el Malecón, con mi amigo Gabriel Soto. Como Progreso no hay dos”.

Gabriel Soto. (Foto: captura de pantalla)

Otro galán de telenovelas que ya estuvo por Yucatán es Diego Boneta, quien fue captado en agosto del 2021 en Mérida, acudiendo a degustar algún platillo en un restaurante del Centro llamado 'Micaela Mar y Leña', cerquita del Parque de la Plancha.

Diego Boneta. (Foto: redes sociales)

Fue el mismo negocio el que subió a su perfil de Facebook fotos en las que aparece el cantante y actor, dentro y fuera del restaurante.

