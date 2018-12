Si cambias tú... cambia tu entorno

Ahora que se pusieron de moda los cambios y la famosa transformación, te informo de manera tajante que nada se modifica en tu vida si no comienzas contigo. Nada de lo que digas y apuntes con el dedo es válido si no comienzas a realizar dichos cambios en ti. Somos muy buenos para criticar, pero somos peores para cambiar nuestros malos hábitos y recargarnos de nueva energía para poder contagiar a las personas a nuestro alrededor, y así lograr empezar a cambiar nuestro entorno, nuestro país. Cambiar nuestras malas costumbres cuesta trabajo, pero empecemos con la convicción de hacerlo y facilitaremos dicho cambio. Nadie dijo que fuera fácil, pero alguien tiene que hacerlo.

Te menciono 5 acciones que debes cambiar para transformar tu entorno:

1.- Ser amable.- Tratar a la gente como te gustaría ser tratado es la premisa de todo cambio. Sin importar si conozco o no a las personas con las que me relaciono, el ser amable es un signo de educación que nos acompañará por el resto de nuestros días. Trata bien a la gente, por decisión, no por conveniencia.

2.- Respetar.- El respeto a las personas y a la naturaleza tiene que formar parte de nuestra convivencia diaria. Sin el respeto debido a la gente no llegaremos lejos, el karma es instantáneo, pero si no respetamos a la naturaleza, ella se encargará de cobrárnoslo tarde o temprano.

3.- Cuidar.- Tenemos que cuidar a la personas, las cosas y los seres vivos que nos rodean. Algún día nosotros pudiéramos estar en una situación en la que necesitemos de ciertos cuidados, y si no hicimos lo debido, no encontraremos quien lo haga de buena manera con nosotros. La gente ya no valora lo que tiene, ni material, ni espiritual, ni familiar.

4.- Pagar.- Nuestra cultura de pago no es la más indicada que se diga. A veces tiende uno a aprovecharse de préstamos para beneficios personales, y en ocasiones, tenemos la osadía de no querer pagar impuestos cuando hemos ganado dinero, pero tampoco queremos pagar a un especialista que nos diseñe una estrategia para que dichos impuestos nos ocasionen un menor impacto.

5.- Ser honestos.- Hablar con la verdad, por muy dura que sea ésta, siempre traerá beneficios, aunque en ocasiones sea a la larga. Algunas veces la gente se siente agredida por ser tan directo, pero ese es problema de ellos, no tuyo. Siempre será mejor ser claro y honesto que mentir.

Podrías cambiar muchas cosas más, pero si empiezas con éstas te garantizo que verás y sentirás los cambios inmediatamente. ¡A DARLE!