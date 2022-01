Si necesitas hacerte la prueba Covid, estos son los módulos instalados en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Durante los últimos días los contagios de coronavirus se han disparado, y cada día que pasa se rompe el récord de nuevos casos positivos, por lo cual hay que cuidarse mucho más que antes, y sobre todo, estar al pendiente del estado de salud de uno y de los seres queridos.

Por ello, la Secretaría de Salud realiza pruebas gratuitas en distintos puntos de Mérida, y se anunció que esta semana estarán en zonas como Tixcacal Opichén y la colonia Miraflores, entre otras.

Hay que recordar que las pruebas arrancan a las 9:00 horas, y por sede sólo están disponibles 100, así que hay que llegar temprano para sacar ficha. Si usted ya no alcanzó, lo más recomendable es que regrese a casa para evitar que se generen contagios, en caso de que usted sea un caso positivo.

De acuerdo con lo que se informó, el módulo de hoy fue instalado en la calle 57 de Villas la Hacienda, y para mañana martes estará en la calle 77 entre 32 y 34 del fraccionamiento Tixcacal Opichén.

El miércoles, el módulo llegará a la cancha de básquetbol de la calle 46 con 57 del fraccionamiento Fidel Velázquez, y para el jueves estará en el parque de la calle 59 con 30 de El Roble Agrícola.

Cierra la semana el viernes con la instalación del módulo de pruebas gratuitas de Covid-19 en el parque principal de la colonia Miraflores, en la calle 19 con 22.

No olvide llegar con un cubrebocas adecuado, sea tricapa o superior, no de tela, pues está comprobado que éstos no ayudan en nada para evitar contagios.

Asimismo, respete la distancia entre persona y persona en la fila, porque está en nuestras manos tratar de controlar los contagios que en viernes, sábado y domingo fueron 532, 610 y 652, respectivamente, es decir, casi mil 800 en apenas 3 días.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

¡OJO! Exhortan a yucatecos a NO usar pruebas de sangre para detectar Covid-19

El virus desatado: yucatecos saturan laboratorios para pruebas Covid-19

Pruebas Covid se gastan en minutos; reportan saturación en módulos de Mérida