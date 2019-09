Henry Chablé/Mérida

El sueño de Josué Medina Andueza de poder representar a México en el Mundial de Mayores de halterofilia, en Pattaya, Tailandia, se vio roto al quedarse sin la oportunidad de acudir a la competencia debido a que no pudo obtener los recursos necesarios para realizar el viaje.

No poder acudir al evento que se celebrará del 16 al 25 de septiembre, sumatorio para Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue un duro golpe para Medina Andueza, considerado como uno de los mejores prospectos mexicanos de la disciplina.

“Durante meses me estuve preparando para ese momento, esperaba ir y dar un buen papel. Lamento no haber logrado conseguir los recursos. No nos queda más que seguir entrenando fuerte para próximas competencias”, dijo el pesista de 21 años de edad.

En 2018, el progreseño acudió a su primer Mundial de Mayores, que esa vez se desarrolló en Asjabad, Turkmenistán, donde tuvo una destacada actuación, logrando ubicarse entre los 20 mejores de la división de los 109 kilogramos.

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) fue uno de los organismos deportivos que apoyó a Josué Medina, sin embargo, le faltó una fuerte cantidad económica para poder hacer el viaje.