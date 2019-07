Sin nada qué festejar

Me imagino que más de dos en Mérida deben estar con truzas a la bistek, de vuelta y vuelta, porque con tanta lluvia no hay forma de hacer tu lavado, bueno solo la gente de alto pedorraje que tiene su cuarto de lavado, pero la lluvia no desquició tanto a la gente como las fallas del facebuke y whatscop; por cuestiones que no sé, ni creo entender, ha estado fallando el negociante ese, y la gente que caaasi no es chismosa ha tenido problemas para poder bajar imágenes y videos, lo que ocasiona que se altere, xagerannn, es lo malo de darle demasiado tiempo a eso.

Otra de las cosas que también ha disgustado a la gente es el mal desempeño de la Selección Nacional en la Copa de Oro. Ya pasaron a la final, pero con partidos muy pobres, verbo y gracia ganando 1-0 a la Selección de Haití; en serio ya ni la friegan.

Mare y hablando de política, se armó fuerte el revuelo por cumplirse un año del triunfo de López Obrador, y me da risa ver cómo la gente cambia su opinión sobre un mismo acontecimiento, y según como venga el viento es lo que opinan; en pocas palabras, como la veleta. Como diría Jack el destripador, vamos por partes: muchas veces he escuchado una frase que dice “el peor enemigo de un yucateco, es otro yucateco” y sinceramente no estoy de acuerdo ni lo comparto, pero en la carrera a ser presidente nacional del PRI, siendo Ivonne Ortega una de los contendientes, y siendo yucateca, hay muchos paisanos que hoy están sumados al otro candidato, Alejandro Moreno, de Campeche, quien en más de una ocasión lanzó amenazas de que él educaría a López Obrador y bla bla bla, y siendo ya presidente de la República, mare se le olvidó, porque ha estado de chupatruza como muchos, tan es así que se dice que su campaña está financiada por el propio presidente para poder tener el control del PRI; hágame usted el favor, pero el caso es que hay muchos yucatecos en el equipo del campechano, aunque varios tienen amnesia porque les dio una oportunidad Ivonne cuando fue gobernadora, ¿o será que no lo recuerda mi estimado Eloy?

Y pasando al tema nacional, mare cuántas veces no escuchamos decir a López Obrador que la mafia del poder se guía de la política populista. Haciendo su fuerza con base en dádivas, incluso de ahí salió una de tantas frases: “Ya no acepten frijol con gorgojo” y que eso le hacía mucho daño al país, pues resulta que todo de lo que se quejó es lo que vi en su mitingue en el Zócalo para conmemorar el primer aniversario de la votación que lo llevó a la victoria, y digo conmemorar porque no hay nada que festejar; hoy al tiempo y a la distancia, solo vemos un gobierno con programas populistas repartiendo dinero a los que serán votantes en 2021, un reality mañanero que solo sirve para tirar carnita a los buitres y se entretengan, una economía en decrecimiento, una ola de violentos que parece un tsunami, la gasolina que no baja de precio, aunque en su campaña prometió que desde el primer día de su gobierno bajaría; en pocas palabras, después de un año no hay nada qué festejar y sí mucho qué razonar, masinó que sí.