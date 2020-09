Abrieron los comercios pero las ventas no aumentan en Yucatán

Todavía no se tiene el repunte de ventas que se estimaba con la reactivación económica luego de los días álgidos de la pandemia de Covid-19, el principal factor de que las transacciones comerciales no levanten es que la gente no tienen dinero por lo que se percibe un escaso movimiento económico con relación al año pasado, no hay liquidez, las personas no tienen trabajo o están a medio sueldo, consideraron por separado la Canacope y la Canacome.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, detalló que en el mejor de los casos los establecimientos más favorecidos en sus ventas operan a niveles del 40 por ciento, “pues desafortunadamente, la situación económica es muy complicada para los diversos establecimientos”.

En entrevista con Novedades Yucatán, el dirigente del comercio en pequeño apuntó que aunque se perciben un mayor movimiento de personas en calles del Centro Histórico, por lo general se trata de personas que solo observan, se trasladan a sus centros laborales y se percibe escaso movimiento económico.

“La situación económica sigue siendo muy complicada y los comercios lo ven todos los días con muy bajas ventas. Las condiciones económicas no nos ayudan y la situación no ha tocado fondo, sin embargo, los comercios se están esforzando por cumplir los protocolos sanitarios para la prevención del Covid-19, aunque hay quienes tras las autorizaciones de reapertura se relajaron”, advirtió.

Cardeña Licona llamó a reforzar todos los protocolos sanitarios para contribuir a contener la pandemia para que en breve podamos cambiar de semáforo naranja a amarillo, y con ello, se vaya poco a poco recuperan la economía para todos.

Centro Histórico de Mérida con ventas bajas

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, apuntó que todavía las ventas no agarran el ritmo deseado, sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad.

Añadió que se con las nuevas disposiciones de aperturas como los restaurantes que abrirán de miércoles a domingo, se espera que empiece a registrarse una mayor dinámica económica en más sectores productivos. Indicó que en estos momentos en el sector comercio en general las ventas rondan el 40 por ciento, eso a los negocios que mejor les va, hay algunos que todavía no llegan a esos números y esperan que en esta semana que viene empiecen a mejor.

A partir del 1 de septiembre inició una nueva etapa comercial en Yucatán gracias al Acuerdo para la Reapertura Económica Segura, a través del cual la reactivación gradual de negocios se inicio procurando entornos laborales seguros para la salud.

El Gobierno del Estado advirtió que la reapertura trae consigo un aumento en la movilidad; al haber más movilidad aumenta el contacto entre personas y, al haber más contactos entre personas, aumenta la posibilidad de más contagios.