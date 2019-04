Con la cuarta transformación se crean sindicatos laborales

W. Sierra/I. Cárdenas/Mérida

Este 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, varios sindicatos “tradicionales”, porque existen desde hace más de seis décadas, tendrán como copartícipes a otros gremios que han surgido al amparo de la 4T, aprovechando la coyuntura política que ha desplazado a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) del escenario.

En Yucatán, los líderes de los sindicatos más grandes a nivel nacional aseguran que no se sienten “amenazados” por las nuevas agrupaciones, aunque hacen un llamado a los trabajadores para no dejarse encandilar por líderes sindicales “que solo tienen aspiraciones políticas”, aunque dirigentes de los sindicatos tradicionales han ocupado de manera reiterada cargos como diputados y regidores.

También afirman que al menos en los últimos 12 años han incrementado sus membrecías, aunque esto no necesariamente, dicen, se traduce en recursos para el sindicato, porque son pocas las cuotas que llegan a las centrales obreras, ni siquiera se les entrega el 10 por ciento de lo que establecen sus estatutos.

Cabe señalar, que en Yucatán los principales sindicatos obreros son la Confederación Revolucionaria de obreros y Campesinos (CROC) y la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY) filial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) cuyos líderes tienen al frente no menos de 30 años, y en el caso de la primera agrupación su dirigente, Pedro Oxté Conrado, asegura que sus gastos anuales son de aproximadamente 800 mil pesos, recursos que obtienen de ciertos contratos, mientras que Mario Tránsito Chan Chan, dijo desconocer cuántos ingresos tienen.

El próximo 1 de mayo los sindicatos tradicionales tendrán como copartícipes a las nuevas centrales obreras de la 4T, como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) que en Yucatán es respaldada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya primera directiva rindió protesta el pasado 5 de abril que ha pasado a la primera línea, junto con las organizaciones que en el anterior sexenio priista fueron señaladas como disidentes, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

Ayer, el dirigente de la CROC en Yucatán, desde 1987 a la fecha (32 años), Pedro Oxté Conrado, ex diputado y ex regidor, dijo que aglutinan a 18 mil trabajadores en el Estado, y que de éstos solo el 6 por ciento paga cuotas a la CROC, pero que aplican una “estrategia” por medio de la cual el Sindicato de Industria subsidia a la CROC con 800 mil pesos anuales.

“Honestamente, a la CROC no le llega nada; el estatuto de la CROC dice que el trabajador organizado en un sindicato que pertenezca a la CROC o afiliado debe pagar 1 peso mensual, si yo tengo 100 trabajadores en el sindicato debo pagar 100 pesos mensuales a la CROC; si tengo 500, 500 mensuales; pero en la CROC no obligamos a nadie a pagar cuotas. Del ciento por ciento de la membresía, recibimos el 6 por ciento de cuota sindical, al mes es algo un poco ridículo, pero bueno, recibimos seis mil pesos”.

En este sentido, Pedro Oxté agregó que “ahora, ¿cuál es la estrategia que un servidor diseña para mantener a la CROC?: tenemos un sindicato que denominamos de Industria, que yo represento, que es el más grande que tenemos en la CROC, con más de dos mil 300 trabajadores; tenemos aproximadamente en ese gremio 60 contratos colectivos, en ésos establecemos en las cláusulas, en algunos casos, que la empresa pagará la cuota sindical que corresponde al trabajador”, dijo.

En este sentido, Oxté Conrado dijo que el Sindicato de Industria otorga préstamos semanales y mensuales a la CROC y que al año manejan 800 mil pesos.

Por su parte, el secretario general de la FTY, desde 1995 hasta la fecha (24 años), Mario Tránsito Chan, ex diputado local, dijo que en Mérida tienen más de 100 organizaciones afiliadas y en el interior del Estado 150 sindicatos, y que no sabe cuántos recursos maneja por cuotas de los sindicatos afiliados a la central obrera.

Aceptan separar de la política a los líderes

Tras la nueva configuración política que se vive a nivel nacional y local, dirigentes de sindicatos manifestaron ayer que se separan de la política, la cual no debe tener cabida en sus filas.

“El 1 de mayo es la marcha de los trabajadores no de los políticos, es exclusivamente de los trabajadores, no deben participar los políticos. Nos destetamos del sistema”, declaró ayer el dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Frocy), filial de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Pedro Oxté Conrado.

Cabe señalar que hasta el año pasado los dirigentes de las dos principales centrales obreras en la entidad, Frocy y FTY, acudían al Palacio de Gobierno para invitar personalmente al Gobernador al acto protocolario del 1 de mayo. Ayer, en rueda de prensa, dijeron que el Ejecutivo estatal no les ha confirmado su asistencia.

“El movimiento sindical no se confunde con el político, qué es lo que nosotros proyectaríamos; bueno, el trabajador tiene todo el derecho de luchar, de exigir, de pedir o de enviar a sus dirigentes en busca de una posición política para que defienda su postura, la del movimiento sindical, no estar de oportunistas; por eso varios hemos sido diputados por un partido y no lo vamos a negar, en mi caso, por el PRI, sigo siendo priista, yo estoy y me muero en la raya con el PRI”, dijo Pedro Oxté.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY), filial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Mario tránsito Chan Chan, dijo que los trabajadores no deben ser utilizados por políticos.

“Creo que los trabajadores no merecen y no deben ser utilizados por políticos, porque hemos visto también que desgraciadamente muchas personas confunden lo que es el derecho, el sindicalismo, por cuestiones políticas”, indicó Tránsito Chan.

No se debe confundir el sindicalismo con cuestiones políticas, o anteponer otros intereses”, dijo Tránsito Chan.

Unen esfuerzos

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en Yucatán se aplican estrategias para proteger al sector laboral, a través de mecanismos y acciones de manera coordinada con las autoridades.

“Se debe procurar que al trabajador se le dé todo lo necesario: seguridad y equipos, para que de esa manera se eviten accidentes”, dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY), Mario Tránsito Chan Chan.

Indicó que cuando el trabajador tiene todo lo necesario para realizar su labor, “puede ocurrir un percance, pero si está protegido, pues no sufre graves consecuencias”.



Este domingo 28 se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que consiste en una campaña anual internacional para promover la labor segura, saludable y digna. La Organización Internacional del Trabajo estableció dicha conmemoración el 28 de abril de 2013 para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

“Al empleado se le debe dar las condiciones necesarias para su labor, porque si no se le dan las condiciones necesarias, los espacios y los equipos, entonces es una falta de respeto”, señaló Tránsito Chan.

“Cuando a los empleados no se les reconoce la participación que tiene en las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, respeto a los días de descanso obligatorio, todo eso que es derecho del trabajador, entonces causa inquietud entre la planta laboral”, explicó Tránsito Chan.

Agregó que en la entidad las organizaciones obreras tienen contratos colectivos con empresas de diversos ámbitos.

“Podemos decir que hay buenas relaciones cuando se trata de revisar los contratos; dirigentes y empresarios dialogan y se dan los acuerdos necesarios para el contrato colectivo”, precisó.

El dirigente sindical dijo que en contraste, en el nivel de gobierno municipal, la relación entre los trabajadores y los gobernantes es de confrontación porque en muchos casos los alcaldes no respetan los derechos de los trabajadores.