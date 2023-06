Una de las visitas más comunes que me hacen en la consulta médica es por dolor abdominal y la sensación de que la barriga está inflamada, problema usualmente acompañado de estreñimiento o diarrea. Curiosamente, también resulta ser unos de los síntomas más

comunes que mis pacientes con ansiedad y depresión

refieren, y esto no es una coincidencia. Justamente, en el último congreso al que tuve la oportunidad de acudir sobre innovación médica, se contempló al Síndrome de Intestino Irritable (SII) como una de las patologías más desgastantes en la sociedad y la cual tiene diversos modos de abordajes.

En un principio se le consideró como una afectación del sistema digestivo, luego, se culpó a la obesidad y mala alimentación como el factor principal, pero, ahora, se le está contemplando desde

una mirada psicológica o emocional. Las nuevas guías introducen la necesidad de que, los pacientes con SII, desde un inicio, visiten a un terapeuta, esto debido al famoso eje intestino-cerebro que al no ser atendido no se llega a un satisfactorio resultado en la atención de

los pacientes con la también llamada colitis nerviosa, no es como tal que se cause por nervios, pero sí por una situación emocional y por el desequilibrio de algunos neurotransmisores, mismos que a su vez permiten que exista una adecuada digestión aumentando los gases intestinales. Los neurotransmisores son un tipo de hormonas que llevan señales del cerebro a los órganos, los cuales, si no funcionan correctamente, generarán una mala respuesta por parte de la sensación que tiene el órgano, no es como tal que el tejido esté fallando. Por lo tanto, el intestino no es el que falla por sí mismo en el SII, sino ese eje intestino-cerebro.

Recordemos que para tener una situación emocional no siempre es indispensable que exista un detonante o suceso que nos cause estrés.

El tratamiento del síndrome de intestino irritable, según las guías más novedosas,contempla lo siguiente: en todos los casos terapia psicológica; fármacos que disminuyan los síntomas como por ejemplo un antiespasmódico, un medicamento para disminuir los gases o la distensión abdominal, un medicamento que ayude a que la comida no se fermente en el intestino y, por tanto, no genere más gas, una dieta libre de grasas y ácidos; así como fibra en caso de estreñimiento o antidiarreicos en caso de diarrea. También contemplan que, si con lo anterior no hay mejoría, vale la pena introducir antidepresivos y ansiolíticos.

En cuanto a la psicoterapia, se recomienda una en

donde el paciente conozca las herramientas que tiene en su vida para salir adelante y que le lleven a un estado de relajación como la terapia cognitivo conductual, psicoanálisis, humanismo, postmodernismo, mindfulness e hipnosis; se desaconseja el consumo de sustancias relajantes como la melatonina, incluso las que son de origen natural y terapias energéticas como Core, Reiki, Imanes y Barras.

Ahora bien, conociendo un poco más sobre este padecimiento, es tiempo de que hagas algo al respecto a menos que te guste vivir con dolor, constipación y diarrea.