Muchas dudas aparecen con la vacunación de jóvenes a quienes se les aplicará Coronavac (o Sinovac), con estas dudas viene el miedo y por ello me dirijo a ti, joven, para darte algunos datos de esta marca. Se trata de una vacuna china aprobada por la OMS, eso quiere decir que, cumple las normas de eficacia y seguridad impuestas por este organismo. Es importante mencionar que la OMS no ha aprobado la Sputnik ni la Cansino, al igual que la FDA de Estados Unidos. Contrario a lo que dicen, con Sinovac, sí podrás viajar al país vecino y no será necesario que te revacunen, contrario a lo que ocurriría si te ponen Sputnik o Cansino.

El fabricante ha reportado una eficacia de 51% para Covid leve y 100% para grave, sin embargo, se hicieron estudios particulares: En Indonesia se reportó una efectividad de 65% y en Turquía 91.25%. Por otro lado, Chile, culminó este mes un estudio de 2,000 personas de las cuales solo el 3% se contagió en los siguientes 6 meses, pero también demostraron que los anticuerpos solamente duran ese periodo de tiempo y por tanto recomiendan una tercera dosis, al igual que Pfizer. Aunque México la ha aplicado desde enero, la OMS validó su uso en junio como vacuna de emergencia, aprobada pero no completamente estudiada, pero en esta misma lista se encuentran Pfizer, Astra, Serum, Johnson, Moderna y Sinopharm. Sobre los efectos adversos, según la OMS, son menores que la de AstraZeneca y Johnson.

Aunque igual que la Pfizer provoca dolor de brazo, de cabeza, cansancio y dolor muscular. Para tener protección habría que esperar 28 días de la segunda dosis, no se puede cantar victoria con una. Algunos amigos me han preguntado si pueden aprovechar y vacunarse con Sinovac aunque ya tengan otra vacuna y les digo que, si el gobierno se los permite sí, pero estarías quitándole la oportunidad a otra persona. Si ya tienes vacuna quiere decir que corriste por ella, viajaste, que te tocó tu turno o te colaste, así que lo ético y moralmente correcto, sería esperar.

¿Quién sí y quién no? Puedes ponerte Sinovac si ya pasó un mes de que te dio Covid y no puedes colocártela si tienes tos o fiebre. Tampoco se recomienda a mayores de 60 años ni a menores de 18. Sobre el tipo de vacuna, hay que recalcar que es un modelo conocido, se tratan de virus atenuados como las que nos pusieron de chiquitos. ¿A poco tu mamá preguntó la marca de la vacuna contra Sarampión que ya tienes, la cual, por cierto, está hecha también de virus atenuados?

Por último, queda recordar que ninguna vacuna por sí misma es 100% efectiva, todas requieren que no bajemos la guardia para que la pandemia acabe y que, es importante buscar fuentes reales para tomar la decisión de aplicarnos o no la vacuna, total ¿ya somos adultos no? En mi opinión peor es nada y, tomando en cuenta la nueva ola de Covid que afecta más a jóvenes, es mejor vacunarse que arrepentirse.