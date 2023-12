El presupuesto federal asignado al Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia de Mérida, proyectado para entregar a principios de 2022, no llegó este año, lo que ha provocado que este sitio opere al 50 por ciento de su capacidad, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Fabiola García Magaña.

“No ha llegado, y no va a llegar, dudo que llegue en estos dos días; el próximo año vamos a presentar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, (Conavim) un proyecto más alto que el presentado, aunque me vuelvan a negar o disminuir el recurso, no vamos a dejar de insistir, porque es un derecho establecido, un recurso federal aprobado”, aseguró.

Precisó que fueron más 450 millones de pesos a nivel nacional para el ejercicio de los refugios y lamentablemente 3 millones no le pudieron llegar al de Mérida; se desconocen los motivos, porque han cumplido cabalmente con lo que la Federación solicitó y no llegó ni un peso, sólo están subsistiendo con el recurso propio.

“Las gestiones del Alcalde han sido importante sobre todo para el aumento del presupuesto local, para poder ofrecerle el espacio a sólo seis mujeres, no se puede rebasar este número precisamente porque no contamos con la coinversión del Gobierno Federal, a pesar que hay un presupuesto establecido y aprobado para ello”, indicó.

García Magaña dijo que la cantidad presupuestada para 2023 representa 2 millones de pesos menos en comparación con lo que recibieron el año pasado.