MÉRIDA, Yucatán.- Aunque la pandemia de Covid-19 suspendió por un largo tiempo los sorteos, no ha abandonado a los yucatecos que han logrado cobrar cerca de 40 millones de pesos en este 2020, señaló el gerente regional de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), Alán Gómez López.

Destacó que justamente el pasado viernes 30 de octubre, en el sorteo Superior que repartió 17 millones en dos series de 8.5 millones de pesos cada una de las series; dos cayeron en esta ciudad de Mérida, aunque no se vendieron completas, sino por partes, y los ganadores, algunos compraron hasta tres cachitos y se llevaron más de un millón de pesos, siguen acudiendo a cobrar.

Gómez López señaló que las ventas de los billetes continúan bajas pues solo se vende el 28 por ciento del promedio, pero aún así el Estado siguen siendo uno de los más privilegiados a la hora de repartir los premios.

“Las ventas... ahí vamos, poco a poco todavía porque apenas la semana pasada nos dieron el visto bueno para abrir todos los días, entonces, pues antes las ventas sí estaban muy complicadas, pero ahora esperemos que ya se empiece a componer porque quedan buenos sorteos para este año”, aseguró.

Indicó que en breve se realizará un sorteo especial para el 18 próximo, por medio del cual se repartirán 27 millones de pesos además del sorteo por el 12 de diciembre, el “Gordito” de Navidad y el Sorteo Magno, que son de los mejores del año por lo que esperan que las ventas se recuperen.

Billeteros dejan el negocio por la pandemia

Lamentó que debido a la pandemia alrededor de siete boleteros se retiraron debido a que pertenecen a grupo vulnerable por su edad en tanto que otros tuvieron problemas con el pago de las rentas de sus locales y están en busca de establecerse de nuevo. A la fecha son 63 boleteros que se mantienen activos.

“Hay muchos billeteros que ya no volvieron porque son personas mayores y hay otros que están buscando local porque los arrendatarios no les perdonaron las rentas y tuvieron que desocupar porque no tenían la misma venta”.

Destacó que de la rifa del avión presidencial se vendieron en Yucatán dos mil series lo que representó ventas de más de 19 millones de pesos, cuando en un sorteo magno, las ventas son por ocho millones de pesos