Carlos Navarrete/MÉRIDA

En los primeros minutos del Día de los Reyes Magos, un joven que habitaba en el fraccionamiento Gran Santa Fe, decidió privarse de la vida.

Según se supo, la noche de este sábado, después de hablar por teléfono con su papá para despedirse, el hoy occiso se metió a su recámara y se quitó la vida por medio del ahorcamiento.

El joven fallecido al parecer tomó esa fatal decisión por desavenencias con su familia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Investigadora, así como personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver y tomar datos para determinar lo que pasó en el predio 603 de la calle 19A diagonal con 68 del fraccionamiento Gran Santa Fe, al poniente de la ciudad.

Este es el tercer suicidio en lo que va del año, es decir, se ha quitado la vida una persona cada 48 horas.

Como NOVEDADES YUCATÁN informó, al comenzar el año el tabasqueño Juan Villacís se ahorcó en el cuarto que ocupaba en un taller mecánico en la colonia Díaz Ordaz de la capital yucateca.

El occiso fue identificado por su madre, quien en la mañana de ese día acudió a buscar a su hijo al taller “El Grande”, en la colonia Díaz Ordaz, preocupada porque no le veía desde la tarde del 31 de diciembre y no le contestaba las llamadas para que abriera la puerta del portón, pero como no le contestaba, el hombre que la acompañaba brincó el muro y al llegar al cuarto encontró a Juan ahorcado con una cuerda atada a una viga.

Al día siguiente, Miguel Ángel P.B., de 20 años y recién casado, alcoholizado se ahorcó en su domicilio en la colonia Amalia Solórzano.

El ahora occiso comenzó a ingerir bebidas embriagantes desde el 31 de diciembre –por el festejo de Año Nuevo- y continuó la parranda con su hermano Adán, en su domicilio en la Amalia Solórzano.

Posteriormente, Adán fue a despertar a su hermano para ir a trabajar y lo halló ahorcado en un hamaquero.

Yucatán tuvo un nuevo récord de suicidios, con 235 casos sucedidos en 2018, año que llamó la atención de las autoridades de Salud Mental, pues se dio un elevado porcentaje de muertes autoinflingidas, cuyo rango de edades va de los 20 a los 32 años de edad. También hubo seis menores de edad que se quitaron la vida.