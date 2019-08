Por problemas familiares, joven se ahorca en Tekax

Novedades Yucatán / MÉRIDA

En Tekax, un joven de apenas 28 años de edad se quitó la vida en las primeras horas de este lunes, en un domicilio ubicado en la calle 64 entre 37 y 39 de la colonia Solidaridad de dicho municipio.

El joven que se suicidó por ahorcamiento era Amilcar C.E., cuya pasión era tener su cuerpo en forma, por lo que se dedicaba al fisiculturismo.

Según la información proporcionada, hace apenas unos meses el hoy occiso salió del penal por incurrir en delitos contra la salud (narcomenudeo) y se separó de su joven esposa, con la cual tuvo dos hijos menores.

El día de los hechos, Amilcar ingirió bebidas embriagantes hasta la media noche, y luego acudió al predio ubicado en la dirección antes mencionada para visitar a sus dos hijos, donde solicitó prestado el baño a su ex pareja, aunque no entró al baño, sino a otra habitación.

Su ex mujer, Jane MR, al percatarse de que su ex esposo no salía del 'baño', abrió la puerta y se percató de que no estaba allí, por lo que fue al otro cuarto y se llevó una macabra sorpresa al ver colgado a Amilcar del hamaquero y con cables en el cuello, por lo que rápidamente avisó a los cuerpos de seguridad.

Estos últimos poco habían hecho, ya que el hombre ya había fallecido. Agentes de seguridad del municipio acordaron el lugar en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.