Suman esfuerzos para reactivar mesas de atención a migrantes

MÉRIDA, Yucatán.- El Gobierno del Estado, en coordinación con dependencias federales, alista la reactivación de las mesas de atención a migrantes con el objetivo de acercar los servicios y programas a los familiares de los paisanos radicados en Estados Unidos.

Ayer, la subdirectora de Atención a Migrantes del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) del Gobierno del Estado, Juanita López Alcocer, declaró que han programado el reinicio de las atenciones a partir de enero próximo, y agregó que estos ejercicios informativos que recorrerá los municipios permiten combatir el “coyotaje”.

“Poco a poco estamos retomando las actividades presenciales y, a partir de enero, vamos a iniciar con las mesas de atención a migrantes para llegar a las comunidades donde están las familias de nuestros paisanos; eso es una forma de acercar los servicios del Indemaya y del Gobierno Federal; pretendemos en enero arrancar con esa actividad con temas relacionados con la atención a los migrantes”, explicó.

López Alcocer dijo que en las mesas participarán dependencias estatales como el Indemaya, la Fiscalía General del Estado y el Registro Civil; así como instituciones federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Salud.

“Es un espacio en el que convergen diferentes instancias, con la finalidad de acercar los servicios hacia la comunidad migrante, la pandemia no nos permitió poder realizar estos espacios informativos y poder tener un acercamiento directo con las comunidades. Estos espacios además de poder generar información exacta y precisa y correcta por parte de las diferentes instancias, nos permite a nosotros llevarle a la comunidad claridad en los servicios”.

López Alcocer también manifestó que “estas mesas nos permite aminorar la actividad del coyotaje y la gente que abusa de nuestros paisanos y de la necesidad que ellos tienen, les hacemos un exhorto a que no se dejen engañar con los supuestos servicios que ofrecen los coyotes, no paguen cantidades que no corresponden para un trámite de visa americana, para un trámite de pasaporte, o ante el Instituto Nacional de Migración, los servicios de las diferentes instancias son gratuitos y lo único que corresponde pagar son los derechos estipulados en ley y las reglas de operación de cada institución, no permitan el abuso”.