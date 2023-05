El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Israel García Escutia señaló que en Yucatán se han detectado casos de suplantación de personas físicas, situación que a mediados de abril, fue denunciada a nivel nacional por haber más casos en otros estados, principalmente en la Ciudad de México.

Al respecto, el funcionario precisó que esta situación en el Estado también ha sido detectada al momento de presentar los contribuyentes su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y encontrar inconsistencias, entre ellas, que su declaración ya fue presentada.

Dijo que aunque son menos de una decena de casos, quienes se han percatado de esta situación, lo han hecho de forma tardía.

“Confirmamos este problema cuando el contribuyente en cuestión no reconoce dicha presentación, ni algunos movimientos y facturas”, dijo García Escutia Precisó que de esta manera se ha detectado la utilización de la firma electrónica para realizar facturaciones que el contribuyente no reconoce, incluso Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina a nombre de ellos, cuando no reciben ingresos por sueldos y salarios.

CUENTAN CON PROTOCOLO DE ACCIÓN

Señaló que la Prodecon tiene un protocolo de actuación en estos casos de suplantación, pues “curiosamente este delito se da en casos en que el contribuyentes tiene saldo a favor”.

Dijo que se envían los datos a áreas centrales del SAT para detener el proceso de pago, pues todas las devoluciones, hasta cierta cantidad, las procesan de forma automática, es decir, hay un sistema que ordena los depósitos de saldo a favor.