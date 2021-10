Tecnológico de Mérida, con gradual regreso a clases presenciales

MÉRIDA, Yucatán.- El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) ya arrancó con el regreso a las clases regulares de los alumnos de forma presencial, en un proceso que es paulatino, pues en promedio un salón atiende a 10 estudiantes y el resto sigue con sus clases a distancia, aunque se busca que a partir del 1 de noviembre ya hayan retornado cerca del 10 y 15 por ciento de la matrícula escolar, informó su director, Hebert de Jesús Díaz Flores.

Abordado por Novedades Yucatán, el directivo refirió que estos estudiantes que ya toman clases en las aulas se suman a los otros que efectúan sus prácticas profesionales, laboratorios y talleres, por lo que el regreso ha sido mayor y ya se notan muchas más actividades en los dos campus que conforman el instituto.

Precisó que de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a partir del 1 de noviembre se buscará que cerca de 500 alumnos ya tomen sus clases de forma presencial en el aula, lo que representará cerca del 15 por ciento de la matrícula escolar, que asciende a 5 mil 750 jóvenes.

Recordó que en el ITM, el período semestral arrancó el pasado 23 de agosto y el 30 inició el retorno de los alumnos a los laboratorios y talleres de forma progresiva, en tanto que desde la semana pasada comenzaron las clases de forma paulatina en los salones.

“Todas estas clases se dan en modalidades híbrida, porque no regresan los grupos completos, pues es voluntario para los jóvenes y en particular los que están en otros estados o no quieren regresar por ahora, por lo que la sesión se transmite de forma tecnológica a la vez que se imparte en el aula”, aseveró.

Díaz Flores destacó que además, tanto los alumnos que están en grupos presenciales como los que están a distancia pueden interactuar entre unos y otros, por lo que el sistema híbrido continuará en los próximos meses, dado que las autoridades no permiten un aforo mayor al 50 por ciento en los salones.

Anotó que el regreso presencial a las aulas será de forma paulatina, pues de esa manera se equipan los salones con las cámaras de video y otra tecnología que no se tenía anteriormente, pero que ahora es necesaria en este nuevo contexto educativo.

“La meta es que para el 1 de noviembre tengamos al menos del 10 al 15 por ciento de la matrícula, conforme se equipan los salones y los profesores se acoplan”, concluyó.

