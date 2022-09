Chaac, "el ganador" en el encuentro entre Leones contra Sultanes

Y dios Chaac no quiso. La deidad maya de la lluvia no permitió el desarrollo del tercer juego de la Serie del Rey entre Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey, anoche en el Parque "Kukulcán Álamo", en donde las condiciones no fueron las óptimas, por lo que el cuerpo de ampáyers de la Liga Mexicana de Béisbol, tras esperar el tiempo reglamentario, decidió a las 21:41 horas cancelar el duelo y posponerlo para hoy a la misma hora, 19:30 horas.

Minutos antes del inicio, la lluvia hizo su aparición. La lona de protección se extendió para más tarde, levantarla y dar paso la ceremonia de presentación y lanzamiento de la primera bola a cargo de Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal. Los honores a la bandera estuvieron cargo de la Zona Militar 32.

Al término de ello, la Liga Mexicana determinó nuevamente colocar la lona de protección al diamante y esperar hasta las 21:41, pero ésta ya no fue retirada, porque el mal tiempo continuó.

Ante esto, los hombres de azul decidieron posponer el juego para esta noche y correr la serie, se jugarían los juegos 3,4, 5, hoy, mañana y el viernes, y si se prolonga la confrontación, descansarían el sábado 17, para reanudar la Serie del Rey el domingo 18 y el lunes 19.

Los lanzadores, aparentemente, serán los mismos que fueron anunciados: Henderson Álvarez, por Leones, y Christian Castillo, por Sultanes.

Hay que recordar que el año pasado, en la Serie del Rey entre Leones y Toros de Tijuana, también se pospuso un partido, el juego 4, por el mismo motivo del mal tiempo.

Nadie se rajó

Digno de reconocer la labor de los venteros, que nunca dejaron el negocio caer, pues las cervezas, los refrescos y la variedad de botana mantuvo quietos a los miles de aficionados que aguantaron hasta la que se declaró la cancelación del partido.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Este sábado inicia la venta de boletos para el juego de Leones vs Sultanes

¡Histórico, campeonato! Ahora los Leones van por los Sultanes en la Serie del Rey

¡Congelan el infierno!, Leones vencen a Diablos