Todavía percibo movimientos apoyados en el momento que esta etapa de recogimiento y encierro termine y todo vuelva a ser como antes. Capitalistas y empresarios que visualizan la situación como una oportunidad. Pienso que están llamados al fracaso., porque nada será como antes. Tampoco le apuesto a que nos adaptemos a esta situación y desarrollemos resiliencia a la que ocurre, pero sí me parece interesante y posible ser creativos buscando formas de desarrollo, no esperando que todo sea como antes, ni formas sometidas a las limitaciones actuales. Podemos hacerlo: respetar las medidas de seguridad establecidas y generar formas creativas de desarrollo, llevando a la excelencia los protocolos.

El término FILANTROPÍA debe convertirse en UNIVERSAL. Desarrollándonos inversamente a como lo hacen actualmente algunas empresas, sobre todo las dispensadoras de alimento, concretamente una que vende productos del mar en Francisco de Montejo, que han incrementado sus precios, tomando la necesidad de sus clientes como una oportunidad, en vez de ser creativos y bajar sus precios considerando el momento actual, haciendo acuerdos con sus proveedores. Claro que para esto requieren salirse de los moldes acostumbrados hoy obsoletos porque muchos ya no les compraremos. Deben optimizarse, y aplicarse en la reducción de sus costos en lugar de subir los precios. Siempre buscando la manera de apoyar a sus consumidores, actuar con FILANTROPÍA.

No es momento de hacer negocios, es momento de ayudarnos y así la cadena en general se optimizará y todos podremos sonreír y sentir esa emoción casi olvidada que produce el AGRADECIMIENTO, cuidándonos y mirando al frente, no a nuestras espaldas, confiados en que no seremos traicionados y sí reconocidos. Esto de la FILANTROPÍA UNIVERSAL puede sonar utópico, sobre todo enterándonos de la situación política internacional. Corea con una carrera vertiginosa que seguramente la llevará a la destrucción y su soberbia no le permite reconocer el primer aviso del COVID 19 y continúa irreflexivamente en esa carrera de 3 décadas, imposible de parar. Qué esperanza podemos tener si países cuya filosofía era la contemplación y el desarrollo espiritual ahora buscan ser potencias de armamento nuclear. Todo comienza en el interior de cada ser humano. Iniciaré mi reorientación basado en la FILANTROPÍA. No sé qué hará usted.

ENTRE OTRAS COSAS, admirable civilidad en la población meridana que espera disciplinadamente a ser avisada para recibir la vacuna. Esto es FILANTROPÍA. Seguramente todos seremos vacunados y podremos serlo en forma ordenada según nos vayan avisando. La última noticia que tuve es que los meridanos seremos llamados a la vacuna en abril, pero no son informaciones oficiales.