Tiendas de máscaras y disfraces, para todos los gustos y bolsillos

Redacción/Gonzalo Franco

¿Todavía no tienes tu disfraz de Día de Muertos o Halloween? Pues solo será porque no quieres, ya que en Mérida hay numerosas opciones de tiendas, y acá te detallamos unas cuantas en las que los modelos y precios van desde lo más barato a lo más caro.

Abajo en esta misma nota te detallamos los horarios y demás referencias de los negocios citados. Prácticamente en todos los casos el único día en que cierran es domingo.

En 'El Arte hecho vestuario' ubicado en la colonia Alemán, te atenderán muy amablemente Pamela Castillo y Sharon. Ellas venden y rentan máscaras y trajes, y nos dijeron que lo más está de moda son el payaso 'Eso', el Guasón y el uniforme que se usa en la serie de 'La casa de papel'. También comercian muchos modelos de catrinas y brujas, y últimamente han estado encargos de hadas y duendes malos.

Sus vestuarios los hacen para todo tipo de personas, desde los bebés de meses de nacidos hasta personas de cualquier edad y tamaño.

Si vas a encargar, de preferencia debes hacerlo por lo menos un mes antes de tu evento, pero si es renta con una semana antes es suficiente.

Los precios van desde los 200 pesos en adelante. Y todo lo que venden tan bien en época de Carnaval como en el resto del año.

Ideal para máscaras

En Itzimná, casi detrás de donde estaba Chedraui, encontrarás 'El Disfraz', tienda que cuenta con muchos disfraces y muchísimas máscaras diferentes, tal vez tantas como en ningún otro lado como Chucky, E.T., Jason, Frankenstein, personajes del Señor de los Anillos, la rana René, Drácula, etc, etc.

Acá, como en el negocio anterior, también hay rentas y ventas de sus productos..

Nos dijeron doña Delta Sánchez y Naomi que lo más solicitado acá son el 'Eso', Guasón, Chucky, el uniforme de 'La Casa de Papel' y, sobre todo en los últimos tres años, el personaje de Harley Quinn, novia del Guasón.

Acá los trajes de Halloween se manejan todo el año.

Las rentas van desde los 100 pesos hasta los mil 900 pesos. De preferencia pedir un mes antes lo que se va a rentar.

Las máscaras se pueden rentar desde 150 pesos por 24 horas, y las hay en venta como a 400 pesos, de una gran calidad.

Puras rentas, por el 'Sur'

En la mera esquina de la calle 42 por 83 se encuentra 'Dizfraz-At Mérida', con 3 años de existencia, que se dedica únicamente a la renta de disfraces y máscaras (vende zapatillas y pinturas), sin embargo la tienda es grande y muy bien surtida, además es una zona donde no hay mucho tráfico vial, por lo que bien vale la pena darse una vuelta para conocerla.

Ahí la encargada es María de los Ángeles Rejón Palma, quien nos contó que la época del Día de Muertos y Halloween es la de mayor venta en el año. Ahí tiene modelos de Michael Meyers, Freddy Krugger, Chucky y hasta del pequeño Miguel y su abuela, personajes de la tierna película 'Coco'.

Rentan trajes incluso para bebés desde los 6 meses de edad. Y hay bastantes trajes que ni siquiera tienen que ver con estas fechas, pero son muy bonitos.

Sus precios en cuanto a trajes van desde los 100 pesos cuando se trata de trajes sencillos, brujas, animales, todo lo que no tenga ni máscaras ni armas es lo más barato. Y los más caros son ternos, de a 300 la renta.

Las máscaras, muy variadas y de muy buena calidad, van de los 50 a los 100 pesos.

Mero Centro

Hay muchos negocios de disfraces en el Centro, pero entre los que visitamos está 'D' Todo barato', en la calle 60 por 63 y 65. Ahí nos atendió don Rafa Salazar.

Ahí no hay rentas, todo se vende, y hay disfraces desde los 80 pesos hasta los 355. Ahí encontrarás desde el clásico del Guasón y de brujas hasta el más reciente del payaso 'Eso'.

La tienda tiene 17 años de existencia, pero nos confiaron que desde hace 5 la convirtieron en un local cuyo surtido depende de la época del año, por ejemplo, después de las Fiestas Patrias, apenas pasa el 16 de septiembre ya todo lo ambientan con respecto al Día de Muertos y Halloween y ya desde el 4 de noviembre lo modifican pensando en la Navidad.

Más opciones

La Casa Elías y la Casa Azul son dos negocios que están el callejón entre la calle 60 y la 58, a la altura de la 63, es decir, a la vuelta de la Catedral. Ahí encontrarás disfraces y máscaras desde los 15 pesos y, por ejemplo, a Ana de Frozen, a 285 pesos aunque en

promedio los trajes los venden a unos 200 pesos.

Nos llamó la atención que a pesar de tanta variedad, nadie se atreviera a comerciar con 'el Negro del Whatsapp'

Detalles de las tiendas visitadas

1.- 'El Arte hecho vestuario', en avenida Alemán por 19A y 24

2.- 'El Disfraz, en calle 56 por 25A y 25 de Itzimná

3.- 'Dizfraz-At Mérida'´en calle 42 por 83

4.- 'D' Todo barato', en la calle 60 por 63 y 65 del centro de Mérida.