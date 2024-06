Exigen tipificar el delito de infanticidio en Yucatán

Al cumplirse un año de haber presentado al Congreso local la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el delito de “Infanticidio”, y al no aprobarse aún, la Red Pro Yucatán hizo un llamado a los diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza a dictaminar la propuesta legislativa antes de que terminen su gestión el próximo 31 de agosto.

Ayer en representación de las 17 organizaciones de la sociedad civil que presentaron dicho proyecto, Marcia Lara de Moreno declaró que la reforma al Código Penal fue presentada el 29 de mayo de 2023 la cual establece que el delito de “Infanticidio” se castigará con hasta 65 años de cárcel a quien prive de la vida a un menor de 12 años de edad, pero que sin embargo hasta la fecha ningún diputado ha tomado el tema a pesar de que se comprometieron a efectuar el trabajo legislativo.

“Ya se cumplió un año y no tenemos ninguna noticia al respecto, no sabemos si la presentaron en comisiones, si la están analizando, no tenemos nada, y ante esta premura de tiempo porque ya se nos van a ir, les pedimos que la aprueben, este es un trabajo que presentamos más de 17 organizaciones de la sociedad civil” afirmó.

La también presidenta de la asociación civil Donando Sangre Compartiendo Vida, añadió que no pueden entender cómo la seguridad de la infancia yucateca no es del interés de los legisladores, y recordó que en los últimos años en Yucatán se han registrado al menos cinco casos de homicidios a menores de edad.

“No entendemos cómo hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta por parte del Congreso del Estado y no creo que no exista interés, sobre todo que esta iniciativa está viniendo de la sociedad civil, este es un llamado a los diputados para abocarse a desahogar este tema”.

En este sentido, Marcia Lara agregó que “lamentablemente ha habido cinco casos muy frontales, no solamente el hecho de que mataron a los niños, sino la forma en que estos pequeños seres indefensos fueron privados de la vida, entonces la idea es que tengamos leyes preventivas, nosotros en Yucatán aspiramos a que ningún niño sea violentado en su valor más absoluto que es el de la vida”.