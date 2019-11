Novedades Yucatán/Mérida

Desde hace un par de años se busca terminar con los torneos de lazo en Yucatán, y todo parecía indicar que este fin de semana se podría presentar una iniciativa para erradicar dicha práctica, sin embargo, la propuesta del diputado del partido Verde Ecologista de México, Harry Rodríguez Botello, deberá esperar, ya que cuatro de los legisladores que ya habían dicho que la aprobarían se “echaron para atrás”.

La decisión de político de no presentar la iniciativa se debe, según explico, a que “no se busca confrontar a la sociedad, porque es un tema muy polémico, no tiene razón de ser presentarla si no hay un consenso.

Rodríguez Botello indicó que será presentada hasta que la mayoría de los diputados aseguren que la aprobarán.

Afirmó que si bien Yucatán, está a la vanguardia en varios rubros, en el caso del maltrato animal es una problemática a la que no se le puede dar solución y es uno de los peores del Estado.

“Sin duda es muy complicado tratar los temas de maltrato animal en Yucatán, pero lo vamos a seguir intentando, señaló.

Destacó que el Torneo de lazo debe desaparecer, ya que no solo atenta contra la integridad de los animales sino que también es un “nido” para la venta de alcohol adulterado y droga en presencia de menores de edad.

El diputado declaró que los usos y costumbre no tienen nada que ver con el tema, ya que es más un negocio de alcaldes y empresarios, por lo que se niegan a que desaparezca.

De acuerdo con El Universal, en municipios del interior del Estado se registran la mayor cantidad de torneos de lazo, por lo que el diputado los que calificó como “un nido de sangre”, y explicó que, si bien en otras partes del país se realizan, es en muy contados lugares donde permiten esta agresión contra los caballos.