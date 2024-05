MÉRIDA, Yuc.- Sin especificar el sueldo, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán invita a la ciudadanía a participar como personal operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La convocatoria está abierta hasta el próximo lunes 6 de mayo de 2024, a fin de que las y los interesados puedan postularse.

Entre las tareas que realizarán las personas contratadas está: acopio, digitalización, captura, verificación y cotejo de las actas PREP en los seis distritos electorales federales en la entidad.

También, traslado de las Actas PREP al área de digitalización a fin de obtener una imagen de dichos documentos generados durante la jornada electiva del próximo 2 de junio.

Las tareas igualmente incluyen apoyar cada una de las etapas del proceso técnico operativo, como la realización de pruebas, ejercicios y simulacros, por lo que el periodo de contratación se realizará del 6 de mayo al 15 de junio de 2024.

Requisitos

Entre los requisitos que deberán cumplir las y los postulantes está el contar con bachillerato concluido, tener conocimiento en cómputo nivel usuario y de oficina; estar inscrito en el Registro Federal de Electores, y contar con credencial de elector con fotografía vigente.

También, no haber sido candidato o candidata o representante de partido político; no desempeñar o haber desempeñado cargo o puesto en algún partido político, ni cargo alguno de elección popular, en los últimos tres años.

No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público o haber sido destituido por el instituto; y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

No ser consejero o consejera ciudadana ante algún Consejo Local, Distrital, Estatal o Municipal.

Documentos

Las y los interesados deberá enviar los siguientes documentos al correo electrónico: [email protected].