Heroica acción salvó la vida de dos mujeres en la tragedia de la Mérida-Progreso

La mañana de ayer se registró un fatal accidente en la carretera Mérida-Progreso, en el cual, una pareja murió calcinada y tres personas más resultaron lesionadas.

Poca ha sido la información que se ha dado a conocer sobre las cinco personas que viajaban en el automóvil, pero en toda esta tragedia se destaca la heroica acción de un hombre que iba pasando por el sitio cuando ocurrió el accidente.

El hombre, identificado en redes como Jos Valle, relató que solo pudo sacar a dos mujeres, pero nada pudo hacer por la pareja que quedó dentro del vehículo.

"Paso en la carretera Mérida Progreso. Me siento muy nervioso hoy fue un día impactante para mí, hice lo que pude, solo pude sacar a dos muchachas del vehículo, la pareja que estaba adelante no pude sacarlos, estaban conscientes pero el fuego agarró más fuerza y no me permitió sacar a la pareja, en verdad hice lo que pude". (SIC)

La acción heroica de este hombre logró salvar la vida de dos mujeres.

Fatal accidente

Como se publicó, el auto iba con dirección hacia la capital del Estado, mientras los viajantes se retiraban de Progreso, pero al llegar al kilómetro 22 de dicha vía federal, por alguna razón aún desconocida, el guiador perdió el control del vehículo, que se fue hacia su izquierda hasta salirse de la cinta asfáltica, donde volcó, lo que provocó lesiones a los ocupantes y graves daños al carro.

Luego de detenerse el vehículo, uno de los ocupantes, que resultó menos lesionado, logró salir por cuenta propia de la unidad, mientras que las otras dos mujeres lograron salir con la ayuda del hombre que se acercó a auxiliarlos.

Desafortunadamente, un hombre y una mujer quedaron prensados entre los fierros retorcidos del auto, el cual comenzó a incendiarse y terminaron por perecer calcinados dentro del carro, al no poder ser sacados por nadie antes de que las llamas los alcanzaran.

Al lugar llegó personal policíaco, bomberos y paramédicos para atender la situación, los bomberos controlaron el incendio, sólo para descubrir los cuerpos sin vida de dos de los ocupantes.

Por su parte, los otros tres heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El sitió quedó bajo resguardo a la espera del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento de los cadáveres, en tanto que el vehículo fue trasladado al corralón municipal para su resguardo.