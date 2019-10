Transmiten sus tradiciones a través del hip hop, rap y reggae

Joel González/Mérida

Los géneros urbanos como el hip hop, el rap y el reggae, expresados en lenguas originarias, actualmente son un potente vehículo para la transmisión de la tradición oral en las comunidades indígenas de México, esto porque los jóvenes se sienten identificados con esta expresión contemporánea, aseguró la cantante mazahua Za-Hash.

Las formas de llevar y recibir un mensaje para cada persona son diferentes, de donde yo vengo los jóvenes gustan del hip hop, señaló en entrevista la rapera Sharai Horta Tejeda, conocida en la escena urbana como “Za-Hash”, la voz del feminismo.

Informó que muchas veces se la ha criticado en que se exprese a través del hip hop, reggae o blues y no con música tradicional. Sin embargo, no se limita a un tipo de género, pues considera que la música es universal.

Abundó que sus rimas están enfocadas en la reivindicación de la mujer, lo cual le da satisfacción y le genera una responsabilidad, ya que es portavoz de experiencias y vivencias que le han compartido otras mujeres que desean ser escuchadas.

“En mi caso, tuve que salir de mi comunidad porque no había trabajo ni aceptación, este exilio voluntario me permitió descubrir que no soy la única y que hay más mujeres indígenas que buscan reconocimiento porque somos parte de este mundo”,

señaló.

Recordó que para ella como mujer ha sido muy difícil incursionar en un género que tradicionalmente abordan los hombres, además su camino ha sido más complejo.