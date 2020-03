Destacan resultados en trasplante renal en 2019

MÉRIDA, Yucatán.- En el marco del Día Mundial del Riñón, el titular del Centro Estatal de Trasplantes (Ceetry), Jorge Martínez Ulloa Torres, reveló que, con el respaldo de las políticas de salud impulsadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, en 2019 Yucatán ocupó el quinto lugar nacional en trasplante renal por un millón de habitantes.

Tras recordar que esta efeméride se conmemora anualmente el segundo jueves de marzo, el funcionario precisó que en la entidad se realizaron 49 operaciones de este tipo, de las cuales el 68 por ciento se llevó a cabo en instituciones públicas.

Asimismo, indicó que el 70 por ciento de las donaciones en vida fueron a través de cirugía de mínima invasión o laparoscópica. Entre los casos de éxito, mencionó la historia de Blanca Andrea, una mujer de 50 años que hace 10 años recibió un riñón de su hijo Francisco Emmanuel.

“Mi problema de salud comenzó hace 10 años; tras entrar a urgencias, se me colocó un catéter para diálisis peritoneal, el cirujano que me lo puso me habló sobre la cultura de donación de órganos y una vez cumplí todos mis exámenes de compatibilidad, fui trasplantada. Mi hijo fue mi donante, mi recuperación fue excelente y fui dada de alta a los seis días”, platicó.

Ulloa Torres señaló que por instrucción del mandatario y del titular de la Secretaría de Salud (SSY), Mauricio Sauri Vivas, se ha destinado esfuerzos y grandes recursos para solventar este reto de salud pública, pues el trasplante renal es la única terapia de elección para la mayoría de las causas de insuficiencia renal crónica terminal, debido a que mejora la calidad de vida y la supervivencia.

“Agradezco la entrega, profesionalismo y amor a la vida de quienes me ayudaron, ha hecho posible que mi vida florezca al lado de mis hijos, nietas y toda mi familia; gracias por hacer posible dar vida, cuando uno cree que es el fin, siempre hay esperanza y mucho por vivir, promover la donación de órganos es parte fundamental de nuestra vida”, compartió Blanca Andrea.

El funcionario explicó que actualmente la enfermedad renal afecta a unos 850 millones de personas en el mundo; sin embargo, en México se desconoce la cantidad exacta, debido a que no existe un registro nacional centralizado de casos.