Tren Maya a beneficiado 'a todos', menos a las pequeñas constructoras de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Aguilar Baqueiro, urgió al Gobierno Federal a destinar más presupuesto a obras locales, pues si bien el tren maya está generando derrama económica en distintos sectores, las micro y pequeñas constructoras no tienen trabajo.

Indicó que pese a que el proyecto destina muchos recursos en proveeduría, los pequeños constructores yucatecos no han logrado hacer el clic con ese mega proyecto del sexenio, por lo que al no existir otras obras, atraviesan por difíciles momentos financieros.

“El tren maya está generando derrama económica para muchos sectores, el comercio y la proveeduría principalmente. Lo que no ha sido posible y no por falta de voluntad, es que las empresas locales puedan trabajar en el proyecto. Estamos trabajando en ello, pero no hemos tenido muchos casos de éxito”, apuntó.

El dirigente empresarial señaló que las empresas que ganaron las licitaciones para el tren maya sí tienen la intención de poder incluir a los micro y pequeños constructores, sin embargo, es complicado el proceso para que esto se pueda logar.

“Por ahora están trabajando en catálogos de obras pequeñas como banquetas y guarniciones con el fin de que puedan ser incluidos de alguna forma en el mega proyecto de este sexenio del gobierno federal”, indicó.

Aguilar Baqueiro apuntó que tanto la inversión pública como la privada ayudarán a continuar con la reactivación económica en 2022, en que los recursos privados ayudaron a tener un buen cierre de año a pesar de la difícil situación por la pandemia, “los capitales privados son los que en verdad están ayudando al buen cierre”.

“Siempre hay que verlo en dos ángulos: la parte de la industria que dependemos de la inversión privada, que afortunadamente vamos a buen paso, sigue habiendo confianza en el Estado, los capitales siguen llegando a Yucatán, la industria inmobiliaria va a buen paso y la inversión en la parte industrial también, eso nos augura un buen cierre”, añadió.

También lamentó que no es la misma película para la parte de la obra pública federal, en que desafortunadamente desde hace unos años viene a la baja y se ha precipitado en los últimos dos ejercicios.

