Tren maya, proyecto en marcha: Fonatur

MÉRIDA, Yucatán.- Agrupaciones y representantes de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas aseguraron ayer que el Poder Judicial de la Federación ordenó al Gobierno federal suspender provisionalmente el proyecto del tren maya, tras considerar que la consulta popular no se realizó se manera correcta.

Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) asegura que no existe notificación alguna sobre el tema y que las obras continuarán.

En un comunicado dice que se tiene conocimiento por el sitio web del Poder Judicial de la Federación de una demanda de amparo promovida por Ernesto Martínez Jiménez, realizada ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Campeche, bajo el número 12/ 2020, en el que se señala “como acto reclamado la consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, derivado de la consulta indígena ordenada por el Poder Ejecutivo Federal”.

Con fecha 15 de enero de 2020, se publicó el acuerdo de fecha 14, por medio del cual se niega la suspensión provisional solicitada.

Las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, e integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), aseguran que obtuvieron el pasado 14 de enero de parte del Poder Judicial de la Federación la suspensión provisional de la ejecución del proyecto.

Tren Maya, en respuesta a una solicitud de amparo que se presentó el 6 de enero, dado que no cumplió los requisitos.

La asesora jurídica del CRIPX, Elisa Cruz, señaló que la consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibieron “información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos en las comunidades” señalaron.

Asimismo, la directora de diálogo y movimiento del CRIPX, Artemia Fabre dijo que no están en contra de la transformación, pero sí de la falta de transparencia en el proceso “Esto que se llama consulta ni debería ser llamado así, no cumple con ninguno de los requisitos. Es una violación flagrante del gobierno, una farsa. Levantar la mano a un sí o un no. No es consulta”.