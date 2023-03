El cantante Marc Martel, quien formó parte de la película Bohemian Rhapsody dando voz en algunas interpretaciones musicales, se presentará en Yucatán el próximo 16 de marzo.

En entrevista con Novedades Yucatán, comentó que con su show no pretende imitar o disfrazarse como Freddie Mercury, sino que hace una reinterpretación de su música, a través de una historia única y que “me encanta retransmitir”, dijo.

Destacó que nació con un registro de voz casi idéntico al del fallecido cantante de Queen y ha rentabilizado exitosamente ese asombroso parecido. Por ejemplo, poniéndole las partes vocales en la película Bohemian Rhapsody, en aquellas que Rami Malek no podía cantar.

La presentación Marc será en el Auditorio la Isla a las 21:00 horas.

Comenzó en el coro de la iglesia

Marc nació en 1976 en Montreal, Canadá, y comenzó su carrera en el coro de la iglesia como un músico de rock cristiano.

“No crecí escuchando a Queen y probablemente esta es una de la partes más particulares de mi historia".

"Crecí en una familia muy musical, mi madre era directora de la iglesia que era de mi padre, así que teníamos el ritmo, pero desgraciadamente no la de este grupo, no fue hasta que inicié con mi propia banda en los años 2000, cuando estábamos de gira, y hacíamos grabaciones que me dijeron que mi voz era muy parecida a la Mercury”, recordó.