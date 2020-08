No será sorpresa lo que a continuación escribo, pues ya son incontables las veces en que las que lo he afirmado: no hay magia más grande, más increíble y pura que el amor. No será sorpresa la descripción que ahora entrego, si es que alguna vez la has sentido en lo más profundo de tu ser, pues no hay emoción, no hay sentimiento igual de enorme, ni ilusión más fuerte, que la que un corazón enamorado puede llegar a sentir, donde todo parece y se vuelve posible, donde los sueños brotan, el miedo se vence y el nerviosismo se convierte en miles de mariposas volando por todo tu ser.

Es el amor el que te trae la paz más grande, dentro de una guerra de emociones. Es tan grande que se pierde la posibilidad de describirlo con certeza, pues amar es vivir todos los sentimientos en uno mismo, es entregar toda la vida en una palabra, es honestidad y confianza, son alegrías y fantasías; es, sin duda, ponerte en el alma de otra persona dejándote en sus manos cual indefenso recién nacido con su fragilidad y primeros respiros.

Amar es entregarlo todo sin pedir nada a cambio, es cegarse a lo negativo y mirar siempre lo positivo. Es cerrar los ojos y aventarse al vacío mientras todo tu ser se ve invadido de un calor que no quema, de un frío que no congela, de un miedo que no aterra, de una ilusión que no se frena sino que crece y florece como permanente primavera.

Pero para hacer la mejor magia hay también que ser un buen mago y usar los mejores trucos; no son polvos de hadas, aunque lo parezcan; es humildad, es dejar de lado el deseo y convertirlo en servicio. Es brindarte al respeto completo, es saber quererte y compartirte, es olvidar el tiempo, matar rencores, creer de lleno.

Amor es esa magia que desbordan mis ojos, que derraman mis poros, que secreta mi hipotálamo a gritos al perderme en su mirada miel que brilla cual diamante al contemplar el sol. Amor es lo que siento con cada uno de sus besos, con el aroma de su cabello, con el calor de sus abrazos y la ternura de su sonrisa que no me permite dormir por la ansiedad de volverla a ver al día siguiente.

Amor es lo que exhala mi alma con la fortuna de haberte conocido, de haberte encontrado entre tantos millones de personas. Amor es lo que me motiva a despertar, andar y descansar. Eres la luz de mis mañanas, el brillo de las estrellas en mis noches, mi mayor consuelo, mi mejor motivación. Amor es lo que siento por ti, mi vida, mi alegría, mi complemento, mi prometida, el amor de mi vida, mi magia más grande.